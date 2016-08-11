Москва, 11 августа, 2016, 09:23 — ИА Регнум. Инновационные разработки 12 научных и двух научно-производственных рот Вооруженных сил России впервые будут представлены на Международном военно-техническом форуме (МВТФ) «Армия-2016», сообщили в Минобороны РФ.

httpmil.ru ARMY 2016

В форуме впервые будут участвовать научно-производственные роты Черноморского флота и войск радиоэлектронной борьбы, а также научные роты Военной академии материально-технического обеспечения, Военной академии радиационной химической и биологической разведки и 12-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ.

Посетителям форума будет представлено более 40 результатов исследований и практических разработок в области гидрографии, применения Воздушно-космических сил (ВКС), модернизации сухопутной боевой техники, военной медицины, радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и биологической безопасности, которые подготовлены военнослужащими научно-исследовательских подразделений Вооруженных сил РФ.

Читайте также: Шойгу: «АРМИЯ-2016» — демонстрация межгосударственной кооперации

Как сообщало ИА REGNUM, II Международный военно-технический форум «Армия-2016» пройдет с 6 по 11 сентября на базе конгрессно-выставочного центра парка «Патриот» общей площадью более 200 тыс. квадратных метров. Выставочная экспозиция будет размещена в новых павильонах на 80 тыс. квадратных метрах по 40 тематическим разделам. Кроме того, филиальный показ возможностей военной техники пройдет в Восточном, Центральном, Южном военных округах и на Северном флоте. В Санкт-Петербурге планируется показ современных образцов ВВСТ Военно-морского флота.

Читайте также: На форуме «АРМИЯ-2016» посетители смогут полетать на «Аллигаторе»