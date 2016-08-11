Магаданская область, 11 августа, 2016, 07:20 — ИА Регнум. Активисты ОНФ в Магаданской области вслед за местными коммунистами заинтересовались высокими энерготарифами в регионе. С 1 июля киловатт для населения стал стоить 4,83 руб., а для предпринимателей 7,32, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Maria Babbage Счетчик

Читайте также: Колымские коммунисты требуют проверить обоснованность энерготарифов «Фронтовики» из рабочей группы «За честную и эффективную экономику» в Магаданской области провели расширенное заседание с участием представителей правительства региона и энергетиков. Разговор шел о высоких энерготарифах: с 1 июля киловатт для населения стал стоить 4,83 руб., а для предпринимателей 7,32 руб.

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При этом, как отмечают активисты ОНФ, полностью разобраться в причинах повышения так и не удалось.

«Почти 50% в тарифе — это заработная плата энергетиков. С Колымской ГЭС, генерирующей мощность, электричество отпускается по цене 1,11 руб. за киловатт. Приобретающее его ПАО «Магаданэнерго» доставляет в Магадан мощность уже по 3,35 руб., где она реализуется «Магаданэлектросеть», которое и занимается поставкой электроэнергии населению и предприятиям. Именно на этом этапе наблюдается самое большое удорожание во всей цепочке «ГЭС —потребитель»: наценка для населения составляет 44%, а для предпринимателей — 118%», — пояснил «фронтовик» Виктор Григорьев.

Таким образом, с 1 июля цена для населения выросла на 7,6%, а для предпринимателей на 30.

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«Решение в четыре раза больше увеличить тариф для предпринимателей чем для физических лиц негативно скажется на развитии предпринимательства и малого бизнеса. Несложные расчеты показывают, что «Магаданэлектросеть» получает почти 4 руб. с каждого «предпринимательского» киловатта», — добавил Григорьев.

В свою очередь, руководитель департамента цен и тарифов Инна Варфоломеева объяснила рост тарифа для предпринимателей на 30% тем, что, согласно статистике, в структуре расходов предприятий затраты на электроэнергию очень маленькие. Так, у хлебопекарни затраты на электроэнергию всего 6,6%, а у рыбообработчиков — менее процента, и в конечной стоимости продукта и эти затраты незначительны.

«Мы намерены обратиться в контролирующие органы с просьбой проверить обоснованность новых тарифов и наценки свыше 100%. Нам непонятно формирование ценовой политики и мы уверены, что можно найти пути удешевления электроэнергии для конечных потребителей, исключив необоснованные затраты», — заявил Виктор Григорьев.

Напомним, президент Владимир Путин назвал неприемлемой нынешнюю ситуацию в энергетической сфере страны, когда тарифы отличаются в разы от региона к региону. Такое положение, по словам главы государства, создает неблагоприятные условия не только для населения, но и для ведения бизнеса. Глава Минвостокразвития Александр Галушка озвучил расчеты ФАС России по выравниваю энерготарифов. Эту работу планируется провести в течение 2−3 лет и снизить на Дальнем Востоке показатели от 5% до 65%. На Чукотке — 65%, в Якутии — 50%, на Сахалине — 46%. В Магаданской области предполагают изменение в 34%, в Приморье — 21%, на Камчатке — 20%, в Еврейской автономии — 17%. Относительно небольшим станет снижение тарифов в Хабаровском крае и в Амурской области — на 5%.