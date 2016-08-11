Лондон, 11 августа, 2016, 05:44 — ИА Регнум. Согласно ежегодному «Глобальному индексу рабства» за 2016 год, опубликованному 11 августа, число современных рабов на планете составляет 45,8 миллионов человек.

Жан Марк Натье. Мадмуазель де Клермон обслуживают рабы. 1733

«Глобальный индекс рабства» («Global slavery index») — исследование современного рабства, которое ежегодно проводят специалисты Walk Free Foundation. Индекс сообщает о примерном числе людей, находящемся в трудовом и секс-рабстве на планете, а также дает субъективную оценку «риска рабства» в различных странах мира.

Исследование 2016 года содержит данные по 167 стране мира, однако не содержит полной информации о странах, в которых идут боевые действия, таких как Сирия, Ирак, Ливия, Афганистан и Йемен.

Согласно «индексу», странами с самой высокой распространенностью современного рабства в процентном отношении являются Северная Корея, Узбекистан, Индия, Камбоджа, Катар.

В абсолютных числах странами с максимальным числом рабов являются Индия, Китай, Пакистан, Бангладеш и Узбекистан. На эти страны приходится до 58% современных рабов.

Странами с самой низкой распространенностью современного рабства в процентном отношении ко всему населению стали Люксембург, Ирландия, Норвегия, Дания, Швейцария, Австрия, Швеция, Бельгия, Соединенные Штаты, Канада, Австралия и Новая Зеландия. Это государства с высоким уровнем жизни: в них практически отсутствует трудовое рабство, однако уровень сексуального рабства достаточно высок.

Ряд специалистов относится скептически по отношению к методу, который использует Walk Free Foundation в оценке того, что является рабством в современном мире. К примеру, считать ли рабским труд заключенных Северной Кореи в трудовых лагерях, которые вывели страну на первое место в «индексе» — вопрос скорее политический. Однако аналитики сходятся на том, что, хотя к абсолютным цифрам и субъективным оценкам могут быть вопросы, авторы «индекса» озвучивают одну из самых больных тем современности: при любом методе подсчета в мире насчитывается несколько десятков миллионов человек, беспощадно эксплуатируемых в качестве трудовой силы или сексуальных объектов.