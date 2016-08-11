Исследование: В современном мире 45,8 млн рабов
Лондон, 11 августа, 2016, 05:44 — ИА Регнум. Согласно ежегодному «Глобальному индексу рабства» за 2016 год, опубликованному 11 августа, число современных рабов на планете составляет 45,8 миллионов человек.
«Глобальный индекс рабства» («Global slavery index») — исследование современного рабства, которое ежегодно проводят специалисты Walk Free Foundation. Индекс сообщает о примерном числе людей, находящемся в трудовом и секс-рабстве на планете, а также дает субъективную оценку «риска рабства» в различных странах мира.
Исследование 2016 года содержит данные по 167 стране мира, однако не содержит полной информации о странах, в которых идут боевые действия, таких как Сирия, Ирак, Ливия, Афганистан и Йемен.
Согласно «индексу», странами с самой высокой распространенностью современного рабства в процентном отношении являются Северная Корея, Узбекистан, Индия, Камбоджа, Катар.
В абсолютных числах странами с максимальным числом рабов являются Индия, Китай, Пакистан, Бангладеш и Узбекистан. На эти страны приходится до 58% современных рабов.
Странами с самой низкой распространенностью современного рабства в процентном отношении ко всему населению стали Люксембург, Ирландия, Норвегия, Дания, Швейцария, Австрия, Швеция, Бельгия, Соединенные Штаты, Канада, Австралия и Новая Зеландия. Это государства с высоким уровнем жизни: в них практически отсутствует трудовое рабство, однако уровень сексуального рабства достаточно высок.
Ряд специалистов относится скептически по отношению к методу, который использует Walk Free Foundation в оценке того, что является рабством в современном мире. К примеру, считать ли рабским труд заключенных Северной Кореи в трудовых лагерях, которые вывели страну на первое место в «индексе» — вопрос скорее политический. Однако аналитики сходятся на том, что, хотя к абсолютным цифрам и субъективным оценкам могут быть вопросы, авторы «индекса» озвучивают одну из самых больных тем современности: при любом методе подсчета в мире насчитывается несколько десятков миллионов человек, беспощадно эксплуатируемых в качестве трудовой силы или сексуальных объектов.