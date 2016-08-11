Рио-де-Жанейро, Бразилия, 11 августа, 2016, 03:45 — ИА Регнум. В Рио-де-Жанейро предприняты повышенные меры безопасности в связи с участившимися нападениями на журналистов, полицейских и участников Олимпиады. Об этом 11 августа, со ссылкой на организаторов Игр в Рио, сообщает Reuters.

web-tourism.ru Рио-де-Жанейро

В городе усилены уличные патрули, кроме того, полиция предпринимает максимум усилий для расследования последних инцидентов: обстрела автобуса с журналистами, «кратковременного» похищения шведских туристов, нападений на спортсменов. Последним таким инцидентом, связанным с Олимпиадой, стало нападение на патрульную машину вблизи шоссе, ведущего из аэропорта в Олимпийский парк в среду — в результате обстрела из автоматического оружия трое полицейских получили ранения, один находится в критическом состоянии.

Комментируя ситуацию со вчерашним нападением на автобус с журналистами, начальник службы безопасности Олимпийских игр Луис Фернандо Корреа заявил, что инцидент не был спланированным.

«Мы пока не смогли установить нападавших, но уже ясно, что нападение не было спланированным актом агрессии. Это вандализм», — заявил Корреа.

По словам чиновника, это уже третий подобный случай с начала Олимпиады. Использование в ходе нападения на автобус огнестрельного оружия пока официально не подтвердилось.

В целом резкий рост уличной агрессии в ходе Олимпиады, отмечаемый всеми, связан с крупнейшим за последние десятилетия политическим и экономическим кризисом в Бразилии и процедурой импичмента президента Дилмы Руссеф.

Как сообщало ИА REGNUM, и до начала Олимпийских игр, и во время их проведения, по всей стране происходили массовые демонстрации жителей фавел, стычки с полицией, столкновения сторонников и противников действующей власти. Участники Игр, подвергшиеся нападениям, стали невольными «заложниками» ситуации.