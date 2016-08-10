Пожары на юге Франции: Огонь подобрался к Марселю
Марсель, Франция, 11 августа, 2016, 02:37 — ИА Регнум. Лесные пожары на юге Франции не удается сдержать, власти эвакуируют пригород Марселя. Об этом 11 августа, со ссылкой на заявления официальных лиц, сообщает NBC.
Сообщается, что пожар, начавшийся на юге страны в среду, вплотную подошел к Марселю — расстояние между пригородами второго по величине города Франции и линией огня, который подошел к городу с севера, на данный момент составляет всего 24 километра. В операции по тушению пожара задействовано уже несколько тысяч пожарных, полицейских и добровольцев, однако им не удается сдержать огонь. Из пригорода эвакуированы уже 5000 человек. Авиасообщение с Марселем прекращено в связи с задымлением региона.
Ранее сегодня ИА REGNUM сообщало о первых жертвах пожаров на юге Франции — ими стали четверо пожарных, получивших ожоги разной степени тяжести. Днём ранее критическая ситуация, связанная с лесными пожарами, случилась в португальской Мадейре — огнем были уничтожены десятки отелей, сотни человек пострадали от огня, тысячи эвакуированы. Причиной катастрофического развития ситуации и в Португалии, и во Франции является климатическая ситуация — на всём юге Европы стоит сухая и ветреная погода.