Марсель, Франция, 11 августа, 2016, 02:37 — ИА Регнум. Лесные пожары на юге Франции не удается сдержать, власти эвакуируют пригород Марселя. Об этом 11 августа, со ссылкой на заявления официальных лиц, сообщает NBC.

Лодка в порту Марселя

Сообщается, что пожар, начавшийся на юге страны в среду, вплотную подошел к Марселю — расстояние между пригородами второго по величине города Франции и линией огня, который подошел к городу с севера, на данный момент составляет всего 24 километра. В операции по тушению пожара задействовано уже несколько тысяч пожарных, полицейских и добровольцев, однако им не удается сдержать огонь. Из пригорода эвакуированы уже 5000 человек. Авиасообщение с Марселем прекращено в связи с задымлением региона.

Ранее сегодня ИА REGNUM сообщало о первых жертвах пожаров на юге Франции — ими стали четверо пожарных, получивших ожоги разной степени тяжести. Днём ранее критическая ситуация, связанная с лесными пожарами, случилась в португальской Мадейре — огнем были уничтожены десятки отелей, сотни человек пострадали от огня, тысячи эвакуированы. Причиной катастрофического развития ситуации и в Португалии, и во Франции является климатическая ситуация — на всём юге Европы стоит сухая и ветреная погода.