Москва, 11 августа, 2016, 00:15 — ИА Регнум. Пассажирское движение на Московском центральном кольце (МЦК) будет запущено 10 сентября. Об этом сообщил руководитель департамента транспорта Москвы Максим Лискутов в эфире «Авторадио».

Дарья Антонова ИА REGNUM В ожидании электропоезда

По его словам, на 10 сентября намечен лишь «первый этап огромной масштабной программы». Ряд станций, которые расположены на МЦК, ещё будет доделываться, пояснил Лискутов.

«Там будут соединения с метро, с пригородным железнодорожным транспортом. Но наша задача открыть как можно быстрее, потому что для многих районов Москвы сразу же появится возможность интеграции с другими станциями метрополитена», — отметил глава департамента.

Чиновник подчеркнул, что в первые годы эксплуатации на МЦК прогнозируется невысокая пассажирская нагрузка, но она будет расти по мере развития прилегающих к станциям территорий. Ожидается, что за первый год эксплуатации МЦК перевезёт около 75 млн пассажиров, а к 2025 году пассажиропоток увеличится до 350 млн человек в год.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замначальника ГУП «Московский метрополитен» по стратегическому развитию и инвестициям Роман Латыпов сообщал, что движение по Московскому центральному кольцу (ранее — Московская кольцевая железная дорога) планируется запустить в сентябре 2016 года, но точная дата торжественного открытия не называлась.

В начале июля по МЦК начали курсировать в тестовом режиме городские электрички «Ласточки». Средняя скорость этих поездов составляет 40−50 километров в час, но они способны разогнаться и до 120 километров. Проехать всё кольцо, длина которого составляет 54 километра, пассажир сможет примерно за 1,5 часа. За один круг поезда совершают 31 остановку.

Латыпов также сообщал, что уже в августе 2016 года в метро столицы заменят схемы движения, где Московское центральное кольцо отметят как 14-ю линию городской подземки. В настоящее время на картах метрополитена МЦК отмечена как строящееся линия метро.