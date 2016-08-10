Москва, 10 августа, 2016, 22:24 — ИА Регнум. 9 августа в Санкт-Петербурге состоялась встреча президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, основной темой которой стали вопросы экономического характера. Среди прочих тем главы государств обсудили вопрос снятия ограничений на продажу туров в Турцию — хотя с 1 июля туроператоры начали продавать туры в Турцию, используя регулярные рейсы, они все еще ждут разрешения на возобновление чартеров.

Горячий песок Турции

«Мы рассмотрели возможность возобновления чартерного авиасообщения. Это… дело техники и ближайшего времени», — заявил Владимир Путин, подчеркнув, что Анкара дала гарантии безопасности российских туристов.

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И несмотря на то, что политическое решение о возобновлении чартерных рейсов было достигнуто, глава Минэнерго России Александр Новак вскоре уточнил, что для окончательной реализации такой договоренности предстоит проделать большую работу с точки зрения обеспечения безопасности российских граждан.

В таких условиях предугадать сроки снятия ограничений на чартерные авиаперевозки практически невозможно, однако можно с уверенностью сказать, что объем туристического потока в Турцию окажется в разы ниже в сравнении с 2015 годом, и существенного влияния на другие туристические направления открытие чартеров уже не окажет, отметили корреспонденту ИА REGNUM в туристическом агентстве Tez Tour.

«Формулировка «Дело техники и ближайшего времени» — это все-таки не конкретные сроки, и пока у туроператоров нет понимания, когда будет получено разрешение на возобновление чартерного авиасообщения», — заявили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе международного оператора Tez Tour.

На запуск первого рейса понадобится от 7 до 10 дней, в свою очередь, на алгоритм запуска полноценной программы уйдет около месяца, подчеркнули в агентстве: «То есть при условии, что завтра будет дана отмашка, выставить полноценную полетную программу, после оценки спроса, получится только к середине сентября».

«Мы надеемся на восстановление полетной программы (в Турции сезон до конца октября), но понимаем, что объемы по сравнению с прошлым годом будут в разы ниже», — подчеркнули в компании.

«В случае, если чартеры разрешат, речь будет идти о Москве в ежедневном режиме, и тройке крупных региональных центров. Открытие Турции не несет рисков в отношении популярности других стран. Туристический сезон без Турции, можно сказать, уже сложился. Кроме того, надо учитывать сезонность факторов. Например, активный купальный сезон на курортах России, в Болгарии, Италии заканчивается уже в сентябре», — пояснили в TEZ TOUR.

В уполномоченном агентстве Coral Travel, тем не менее, сообщили, что многие участники рынка ожидают заметного оживления спроса осенью, если чартерные перевозки все-таки будут в скором времени вновь разрешены: «Возвращение чартерной программы повысит поток туристов из России в Турцию, и туристы будут летать гораздо чаще».

«Это мнение многих специалистов по туризму», и такая тенденция вполне ожидаема в связи с тем, что клиенты «на регулярных рейсах сталкиваются с достаточно высокими ценами и доплатами», — указали корреспонденту ИА REGNUM в агентстве.

Генеральный директор ООО «Пегас» Анна Подгорная, в свою очередь, воздержалась от конкретных оценок рыночной ситуации на ближайшие месяцы, поскольку очень многое зависит от конкретного момента, когда будут сняты ограничения. «Смотря в какие сроки и когда. Если отмена произойдет завтра, то это будет одна ситуация. Если в декабре — то совершенно другая. Я беру крайности, но тем не менее. Ситуацию можно будет каким-либо образом прогнозировать только после того, как будут сняты ограничения на организацию чартерных перевозок. Только тогда все станет понятно», — пояснила она корреспонденту ИА REGNUM.

Тем не менее, если между сторонами будут улажены все политические нюансы в связи с этим решением, возобновить чартерные рейсы уже в самое ближайшее время, скорее всего, не составит никаких проблем, считает директор по развитию Onlinetur.ru Игорь Блинов.

«Что касается сроков установления чартерных рейсов, то тут гадать не имеет никакого смысла. Мы уже гадали неоднократно после того, как 29 июня Путин заявил о снятии ограничений. Могут запустить как на следующей неделе, могут запуститься в сентябре», — заявил Блинов.

«Технически этот момент наверняка уже прорабатывали в Минтрансе, в Росавиации, в министерстве транспорта Турции по поводу расписания полетов. Поэтому это может произойти буквально в считанные дни, а может и затянется — мы не знаем, какие взятые на себя обязательства стороны должны исполнить», — уточнил эксперт.

В то же время восстановление чартерных рейсов существенного влияния на рынок туристских услуг в этом году уже, действительно, не окажет, подчеркнул он и добавил: «Ничего абсолютно не пострадает. В этом году Турция уже закончилась, так и не начавшись. Будет некоторый всплеск, но этот всплеск не сыграет большой роли — период активных отпусков заканчивается».

«Даже если через неделю чартерное авиасообщение восстановят, то кто поедет с семьей на неделю с детьми, чтобы вернуться к 1 сентября? Есть очень доступный Тунис, который держится на 1 месте все лето с долей около 20%, есть Болгария — и это то, что касается лета. А что будет осенью… Турция же тоже не круглогодичная. После октября там делать нечего. Что может быть за два месяца, чтобы сильно изменить ситуацию? Это очень маловероятно», — подчеркнул Блинов.

Затрагивая вопрос минувшего летнего сезона, Блинов подчеркнул, что освободившуюся «турецкую» нишу на рынке заняли, прежде всего, Греция и Кипр: «С начала мая, даже с конца апреля больше всего направлений у нас приходилось на Грецию и Кипр. Это именно те страны, которые заняли долю Турции. Греция, с одной стороны, более дешевая, чем Кипр, но требует шенгенскую визу».

«В свою очередь, Кипр практически безвизовый — точнее, ее можно очень быстро получить, за 5 минут, — но более дорогой. Поэтому эти две страны в совокупности заняли основную долю — более 30% и даже под 40%, а в июне-июле к ним добавился Тунис, который теперь лидирует, имея долю в 15−17%», — пояснил эксперт.

Напомним, что кризис в отношениях России и Турции возник после того, как 24 ноября 2015 года турецкий истребитель сбил в Сирии российский бомбардировщик СУ-24. После этого российская сторона ввела против Турции санкции, в числе прочего, под запретом оказались чартерные воздушные перевозки между двумя странами.

27 июня президент Турции Реджеп Эрдоган принес извинения за сбитый российский самолет, и заявил о готовности сделать все возможное для восстановления традиционно дружественных отношений между Турцией и Россией и совместно бороться с терроризмом. С 1 июля в туроператоры вновь начали продавать туры в Турцию, используя регулярные рейсы.