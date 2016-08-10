Лондон, 10 августа, 2016, 22:23 — ИА Регнум. Сильным ветром и волнами у берегов Шотландии сорвана со своего места нефтяная платформа Transocean Winner с 280 тоннами дизельного топлива на борту, сообщает RT со ссылкой на британское Агентство морской безопасности и береговой охраны.

energyvoice.com Нефтяная платформа Transocean Winner

Платформа прибита волнами к побережью острова Льюис. Сооружение не перевернулось, но два его топливных бака выглядят поврежденными и проинспектировавшие платформу спасатели пока не могут определить объемов утечки дизтоплива в окружающую среду.

Тем не менее, вокруг участка побережья, к которому прибило платформу, создана 300-метровая зона отчуждения.