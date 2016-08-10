Рио-де-Жанейро, Бразилия, 10 августа, 2016, 21:16 — ИА Регнум. Российский саблист Николай Ковалёв прошел в 1/8 финала индивидуальных соревнований Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, сообщает «Чемпионат».

Олимпийские Игры — 2016

Ковалёв в 1/16 финала уверенно победил венгра Тамаша Дечи со счетом 15:10. После неожиданного поражения чемпиона мира Алексея Якименко, Николай Ковалёв остался единственным российским претендентом на олимпийские медали среди саблистов. Его следующим соперником станет итальянец Альдо Монтано.

Медали в мужской сабле будут оспариваться 11 августа. Напомним, что фехтовальщики сборной России уже завоевали три медали: Яна Егорян и Софья Великая поделили золото и серебро в финале соревнований саблисток, а Тимур Сафин завоевал бронзу среди рапиристов-мужчин.