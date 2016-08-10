Ростов-на-Дону, 10 августа, 2016, 21:10 — ИА Регнум. «Я знаю, что есть достаточно большие задолженности по премиальным выплатам, но больших долгов по зарплате нет. Может только задерживается зарплата на месяц», — заявил журналистам исполняющий обязанности главного тренера футбольного клуба «Ростов» Дмитрий Кириченко, передаёт корреспондент ИА REGNUM 10 августа.

vk.com/fcrostov ФК «Ростов»

Отметим, что причину ухода Курбана Бердыева связывают именно с финансовым неблагополучием команды. Но официальных подтверждений этому нет.

Напомним, что дальнейшая судьба главного футбольного клуба Ростовской области, который по итогам сезона 2015/16 завоевал серебряные медали российского чемпионата, неизвестна. Встречи руководства жёлто-синих с игроками и тренерами пока не было. Болельщики тем временем просят от властей региона разъяснения конкретных вопросов. Пока ни один из пунктов открытого письма, которое подготовили футбольные фанаты, не получил ответа. Официальных комментариев никто не даёт.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Дмитрий Кириченко, который готовит команду к дальнейшим матчам, в работе будет применять уже знакомый метод туркменского специалиста, к которому игроки «Ростова» привыкли. Поэтому болельщики жёлто-синих ещё могут стать свидетелями «волшебства», «сказки» Бердыева, которое демонстрировали игроки в сезоне 2015/16, в игре с бельгийским «Аяксом» в рамках Лиги чемпионов УЕФА.