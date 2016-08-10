Ростов-на-Дону, 10 августа, 2016, 21:07 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности наставника футбольного клуба «Ростов» Дмитрий Кириченко не подтвердил, но и не опроверг возможный уход костяка команды. Прокомментировать слухи, которые активно ходят сейчас в прессе, он не смог, передаёт корреспондент ИА REGNUM 10 августа.

vk.com/fcrostov ФК «Ростов» перед матчем с «Уралом»

«Я исполняю обязанности тренера и не слушаю, идут ли такие разговоры между игроками. Наверно, ребята разговаривают об этом. Повторюсь, что для меня неожиданным было само назначение. По тому, как складывается ситуация, я допускаю любое развитие событий. Ничему не удивлюсь», — сказал Кириченко представителям СМИ.

Напомним, что после того, как Курбан Бердыев покинул команду, тренерский штаб возглавил Дмитрий Кириченко. Его должность пока является временной, утверждения со стороны руководства клуба ещё не было, как не было до сих пор и встречи с ними.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Кириченко продолжит использовать в работе метод Курбана Бердыева. По его словам, нецелесообразно что-то менять, когда команда из 13−14 футболистов на протяжении всего прошлого сезона привыкла работать по определённой схеме.