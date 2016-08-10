Ростов-на-Дону, 10 августа, 2016, 21:04 — ИА Регнум. «Атмосфера в команде оставляет желать лучшего, ребята подавлены», — так прокомментировал ситуацию, сложившуюся в футбольном клубе «Ростов» после ухода главного тренера Курбана Бердыева, Дмитрий Кириченко. Специалист сейчас исполняет обязанности наставника команды. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM 10 августа, тем не менее жёлто-синие начали подготовку к выездному матчу с «Зенитом».

fc-rostov.ru И.о. главного тренера ФК «Ростов» Дмитрий Кириченко

«Время лечит, и все-таки за эти несколько дней, мне кажется, некоторое спокойствие пришло. Я ребятам объяснил, что как бы ни развивалась ситуация, нужно выходить на поле, матч очень важный. Тем более, что предстоит игра с «Зенитом», — отметил Кириченко.

Стоит учесть, что на ближайшие два матча дисквалифицирован нападающий донской команды Сердар Азмун. Красную карточку он получил на матче с «Уралом» после стычки с Артемом Фидлером. Это решение Дмитрий Кириченко назвал справедливым.

«Мы понимаем, что соперник («Зенит» — прим. ИА REGNUM) сейчас разозлён и прошлогодним поражением в Ростове-на-Дону (Дружина Бердыева тогда выиграла со счётом 3:0 — прим. ИА REGNUM) и двумя нулевыми ничьими. Готовимся к тому, что питерцы будут играть агрессивно. На скамейке запасных будут один-два игрока из молодежного состава», — сказал тренер, добавив не без грусти, что общее моральное состояние игроков ФК «Ростов» — нормальное.

Напомним, что игра в рамках третьего тура РФПЛ для «Ростова» будет выездной. Встретятся с «Зенитом» ростовчане 12 августа на стадионе «Петровский». Это будет первый матч, подготовку к которому не ведёт Курбан Бердыев. Туркменский специалист объявил о решении уйти из команды 6 августа.