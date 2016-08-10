Ростов-на-Дону, 10 августа, 2016, 21:01 — ИА Регнум. Ни представители правительства Ростовской области, ни руководство футбольного клуба «Ростов» до сих пор не встретились ни с игроками, ни с тренерским штабом команды. Об этом журналистам 10 августа сообщил исполняющий обязанности главного тренера жёлто-синих Дмитрий Кириченко, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

fc-rostov.ru И.о. главного тренера ФК «Ростов» Дмитрий Кириченко

«Вообще никакого понимания нет, что будет дальше, никто не общался со мной из руководства. Я работаю, штаб тренеров работает, никто абсолютно не в курсе ситуации. Никто не знает, что присходит, ищут ли тренера или нет, просто работаем», — сказал специалист.

Подготовку к предстоящим играм Дмитрий Кириченко с Курбаном Бердыевым не обсуждали. «Вчера было прощание с командой. Насколько я знаю, сегодня он улетел. Завтра состоится заседание РФС, и будут решаться какие-то очень важные вопросы», — отметил и.о. главного тренера.

Информацией о просмотре восьми игроков, которая появилась в СМИ, Дмитрий Кириченко не владеет.

«Я не общался с руководством, никто из руководства со мной не общался. Поэтому не владею информацией о просмотре игроков. Валерий Ярошенко из «Зенита-2» к нам перешёл, он был на сборах в Австрии, в первом же матче забил. Парень молодой, перспективный, я думаю, что у него есть возможности для роста, но жизнь покажет, как ему удастся найти себя», — считает Кириченко.

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Напомним, что собственником клуба является правительство Ростовской области. На контакт с болельщиками оно не выходит. В группе «ВКонтакте» накануне была создана специальная тема для обсуждения ситуации в команде, но пользователи соцсети оставляют нелестные комментарии в адрес губернатора. Жители Ростовской области продолжают сбор подписей за отставку главы региона. Именно Василия Голубева они считают виновным в уходе Бердыева. Говорят болельщики, что губернатор их обманул.

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