Нижний Новгород, 10 августа, 2016, 16:57 — ИА Регнум.



becar.ru Многоэтажный дом

Программа расселения аварийного фонда в Нижегородской области будет продлена до 2024 года. Как сообщили в региональном правительстве, об этом заявил губернатор Валерий Шанцев во время инспекции работы социальных программ в Шатковском районе Нижегородской области.

По данным областного Минстроя, до конца 2016 года в новое комфортабельное жилье переедут более 4 тыс. жителей аварийного фонда. Всего за 5 лет действия программы переселения с 2013 по 2017 годы из аварийного фонда в новое жилье переехали 16 тыс. человек.

«Федеральная программа в следующем году закончится. Поэтому губернатор поставил задачу продлить ее на региональном уровне. В 2017 году будем искать новые площадки, а в 2018 — начнем строить», — заявил руководитель аппарата регионального министерства строительства Владимир Челомин.

На сегодня в Шатковском районе ведется строительство четырех одноэтажных многоквартирных жилых домов в селе Понетаевка и двух трехэтажных домов по ул. Карла Маркса в поселке Светлогорск. Объекты должны быть сданы в октябре-ноябре 2016 года. В новые дома переедут жители из 20 аварийных домов — 72 семьи, 140 человек.

Будущие новоселы осмотрели квартиры вместе с главой региона и отметили разницу между прежним и новым, полученным «под ключ», жильем.

«Я жила в деревянном старом доме, там постоянно все рушилось. Раньше муж следил, каждый год что-то чинили, а, когда я одна осталась, совсем тяжело стало. Но я даже не ожидала, что такую просторную, красивую квартиру дадут! Очень благодарна», — поделилась впечатлениями от новой квартиры Валентина Гудкова.

«Отделка квартиры очень нравится, прямо придраться не к чему — заезжай и живи! Теперь только о хороших соседях осталось мечтать», — добавили Михаил и Нина Савельевы.

Следующим пунктом инспекции губернатора стала шатковская автостанция. Здание было построено в 1976 году и за 40 лет ни разу не ремонтировалось. Там нет ни зала ожидания, ни водопровода, ни канализации. Здание автостанции введено в эксплуатацию в 1976 году, с 2011 года находится в муниципальной собственности. С момента ввода в эксплуатацию в здании не проводился капитальный ремонт, здание находится в неудовлетворительном состоянии. Инспекцией административно-технического надзора Нижегородской области постоянно выносятся предписания о нарушениях по его состоянию. Со стороны пассажиров поступают многочисленные жалобы, связанные с отсутствием зала ожидания, водопровода и канализации в здании автостанции.

Шанцев дал поручение выделить 9 млн рублей из областного бюджета на приведение автостанции в порядок. На эти средства будет реконструировано старое здание и построено новое. Там будут зал ожидания, туалеты, водопровод, комната отдыха, комната матери и ребенка, буфет или автоматы для продажи еды.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Шанцев поставил задачу ускорить темпы расселения аварийного жилья в регионе, достигнув к 2017 году рекордных показателей. К этому времени планируется расселить свыше 280 тыс. кв.м. аварийного жилья.