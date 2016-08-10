Симферополь, 10 августа, 2016, 16:49 — ИА Регнум. В ходе операции по нейтрализации диверсионно-разведывательной группы главного управления разведки министерства обороны Украины в Крыму погиб один сотрудник Федеральной службы безопасности России и один военнослужащий министерства обороны РФ. Об этом сегодня, 10 августа, сообщает пресс-служба ФСБ.

Могила (фрагмент). Алексей Саврасов. 1884

Сообщается, что сотрудник ФСБ погиб во время перестрелки с украинскими диверсантами в городе Армянск в ночь на 7 августа.

В ночь на 8 августа в ходе огневого контакта с украинскими диверсантами погиб военнослужащий министерства обороны России. Уточняется, что в эту ночь спецподразделения министерства обороны Украины предприняли две попытки прорыва на российскую территорию. Прорывающиеся диверсионно-разведывательные группы наступали под прикрытием массированного огня с украинской стороны. Огонь велся из бронетехники и артиллерии.

Напомним, ранее сегодня ФСБ сообщила, что в ночь на 7 августа в городе Армянск была нейтрализована украинская разведывательно-диверсионная группа. После боев было обнаружено большое количество оружия, боеприпасов и спецсредств.

Также ФСБ рапортует, что в Крыму удалось ликвидировать украинскую агентурную сеть, которая готовила теракты в преддверии парламентских и местных выборов.