Рио-де-Жанейро, Бразилия, 10 августа, 2016, 16:36 — ИА Регнум. Российская велогонщица Ольга Забелинская завоевала 13-ю медаль сборной России на Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро, заняв второе место в индивидуальной гонке с раздельным стартом, сообщает «Р-Спорт».

James Boyes Ольга Забелинская

Спортсменка из Петербурга Ольга Забелинская показала второй результат на дистанции 29,7 км, проехав её за 44 минуты 31,97 секунды. Победительница гонки, американка Кристин Армстронг, сделала это за 44 минуты 26,42 секунды, бронзовая медаль досталась голландской спортсменке Анне ван дер Брегген, с результатом 44 минуты 37,80 секунды.

Напомним, Ольга Забелинская была допущена к участию в Олимпийских играх в Рио в самый последний момент, только после отмены Спортивным арбитражным судом (CAS) решения Международного олимпийского комитета, отстранившего от участия в Играх всех российских спортсменов, когда-либо замеченных в нарушениях антидопинговых правил.

В Рио-де-Жанейро Ольга Забелинская завоевала третью олимпийскую медаль в своей спортивной карьере. Ранее на Олимпиаде-2012 в Лондоне она получила бронзовые медали в групповой гонке и индивидуальной гонке с раздельным стартом.

Ольга Забелинская — заслуженный мастер спорта России. Ее тренирует Юрий Аношин.