Астана, 10 августа, 2016, 16:12 — ИА Регнум.



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Казахстанские власти всерьез озадачились проблемой теневого бизнеса в интернете. По данным председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов республики Даулета Ергожина, большинство интернет-предпринимателей страны ведущих свой бизнес в Instagram, ранее уклонялись от уплаты налогов. Однако проведенная налоговиками работа, позволила исправить этот недочет и сегодня 95 процентов таких бизнесменов получили официальную регистрацию в качестве индивидуальных предпринимателей и исправно платят налоги.

«Мы взяли многих, которые вызывают сомнение, мы их всех вызвали. В основной массе это алма-атинцы — там все в Instagram сидят, торгуют. Всем все объяснили, практически из 100 процентов где-то 95 процентов встали на регистрацию, стали индивидуальными предпринимателями. Все как полагается, сейчас все платят», — рассказал Ергожин сегодня, 10 августа, на брифинге в Астане.

Он также сообщил, что Комитет госдоходов разработал новый механизм онлайн-торговли, который будет работать на платформе, созданной национальным почтовым оператором — АО «Казпочта».

«Там предусматривается вся полная интеграция с нашими системами, то есть человек, который работает на «Казпочте» должен быть зарегистрирован, он платит налоги. Платежи проходят в безналичной форме, все прозрачно и есть гарантия, что он приобретет товар и, если ему он не понравится, он сможет его потом вернуть, предъявить какие-то претензии. В Instagram как предъявите претензии? Он завтра аккаунт удалит и скажет: «До свидания!», — предостерег глава Комитета.

Еще одной немаловажной задачей, которую поставил перед собой Комитет госдоходов — заставить Apple и Google платить налоги в казахстанский бюджет.

«В России этот вопрос практически решен. Мы сейчас смотрим анализируем, потом где-то в сентябре проведем круглый стол с участием представителей этих компаний, пообсуждаем, как это нужно сделать. Но в любом случае они должны платить, потому что объем торговых операций, которые осуществляются через эти две платформы большой, десятки миллионов долларов проходят там. Мы как граждане должны получать долю в бюджет», — уверен Ергожин.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале 2016 года доходы предприятий от услуг связи в Казахстане впервые за последние как минимум 8 лет ушли в минус. В январе они снизились на 1,5% к данным за аналогичный период 2015 года, в феврале — на 2,7%. С начала года компании сектора получили 111 млрд тенге (23,6 млрд рублей) против 114 млрд (24,2 млрд рублей) годом ранее.

В 2015 году количество интернет-пользователей в Казахстане превысило 12 млн человек. Согласно отчету Всемирного экономического форума «Global Information Technology Report 2015», Казахстан по индексу сетевой готовности занимает 40 место в мире. Для сравнения, Россия занимает в этом рейтинге 41 место, Украина — 71, Киргизия — 98. При этом, Казахстан занимает 17-е место по стоимости сотовой связи, по интернету — 8-е место.

Отметим также, что по данным Ассоциации казахстанского интернет-бизнеса, валовая выручка 50 крупнейших интернет-компаний, входящих в эту ассоциацию, в 2014 году составляла 458,54 млн долларов США (29,8 млрд руб.).

По данным компании J’son & Partners Consulting, объем электронной торговли в Казахстане оценивается на уровне 1,5 млрд долларов США (97,5 млрд руб.) со среднегодовыми темпами роста в 25%.

«Доля интернет торговли составляет 1% от общего объема розничной торговли в стране, что сопоставимо с российскими показателями. Характернейшей особенностью эл. коммерции Казахстана является очень малая доля местных магазинов (10%) и малая прозрачность этого бизнеса, крайне затрудняющая оценку их деятельности, а также большое число игроков совмещающих онлайн и оффлайн бизнес. средние затраты казахстанцев на онлайн-торговлю довольно низки: 19 долларов в год, на человека. Это в 5 раз ниже, чем аналогичный показатель в России, при том, что уровень доходов в городах Казахстана и России приблизительно сопоставим. И лишь 11% интернет-пользователей Казахстана совершают покупки онлайн», — говорится в исследовании онлайн-рынка Казахстана.

Отметим также, что американский холдинг Alphabet Inc., владеющий компанией Google, по итогам 2015 года увеличил в годовом выражении чистую прибыль на 15,6% — до 16,348 млрд долларов (1,06 трлн руб.).

Согласно отчета Apple за 2015 год доход компании составил 234 млрд долларов (15,2 трлн руб.).