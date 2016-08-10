Тверь, 10 августа, 2016, 16:03 — ИА Регнум. 16 кандидатов, решивших принять участие в выборах в Законодательное собрание Тверской области и в местные органы самоуправления, имеют погашенные либо снятые судимости. Об этом корреспондент ИА REGNUM сообщает со ссылкой на данные, размещенные в системе ГАС «Выборы». Большинство кандидатов сумели пройти регистрацию, двум избирательная комиссия отказала.

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Наибольшее количество кандидатов, имеющих «прошлое», заявилось на выборы в Законодательное собрание региона, причем большинство из них выдвинуты партиями.

Так, «Яблоко» выдвинуло и по списку, и по одномандатному округу (№4) Николая Максимова — гендиректора ООО «Консалтинговая Группа — Компьютерные Бизнес Системы». Согласно данным кандидата, в 2005 году он был осужден по статье 163, ч.2 УК РФ — «Вымогательство». Тогда он получил три года лишения свободы условно. В 2006 году судимость была снята. Впрочем, баллотироваться Максимов не будет — и по списку, и по одномандатным округам он утратил статус выдвинутого кандидата.

А вот его однопартиец Владимир Исаев регистрацию пройти смог — он намерен баллотироваться по списку и округу №15. В 1998 году Исаев получил судимость по статье 175 — «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем», которая уже через год, в 1999 году была погашена.

По списку «Коммунистов России», а также по одномандатному округу №16 выдвинут слесарь-ремонтник ООО «Современные Технологии Строительства» и по совместительству — депутат Совета депутатов Бежецка Андрей Колпаков. Согласно данным кандидата, у него имелась судимость за хулиганство, которая погашена еще в 1994 году. Колпаков является зарегистрированным кандидатом.

В список «Единой России», которая в последнее время позиционирует более тщательный отбор кандидатов, вошел Антон Секержицкий, директор ООО «МАС» и депутат Тверской гордумы. Согласно опубликованным данным, кандидат (регистрацию он прошел) имел судимость за изнасилование. В 1997 году судимость погашена.

Другой кандидат от «ЕР», депутат Заксобрания Олег Лебедев, имел судимость по части 3 статьи 294 «Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования» — она снята в 2010 году.

В список «Справедливой России» вошли сразу пять кандидатов с судимостями. Так, в качестве кандидата в Заксобрание зарегистрирован неработающий Александр Рогов. В 2002 году он был осужден на два года условно по ст. 201 ч.2 УК РФ — «Злоупотребление полномочиями». Тогда же, в 2002 году, судимость была снята.

Другой зарегистрированный кандидат от партии — помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва Анатолия Грешневикова Николай Панасенко — имел судимость за соучастие в превышении власти или служебных полномочий. В 1998 году судимость погашена.

Пенсионер и депутат Ржевской гордумы Александр Гусаков также зарегистрирован в составе списка «СР». Он имеет судимость по статье об уклонении от уплаты налогов — она погашена в 2009 году.

Временно неработающий депутат Собрания депутатов Сонковского района пятого созыва Леонид Соломко (зарегистрирован в качестве кандидата в ЗС) имел судимость по статье об умышленном причинении вреда здоровью. Судимость эта погашена в 2006 году.

От «Справедливой России» в Заксобрание рассчитывает попасть и Роман Бутин. 39-летний юрист-консультант салона ритуальных услуг «Ангел», депутат Совета депутатов город Калязин имел судимость за мошенничество, которая в 2009 году была погашена.

Отказ в регистрации получил самовыдвиженец-одномандатник в Заксобрание Александр Молодов, индивидуальный предприниматель. Еще в советское время он был судим по статье «Хищение государственного или общественного имущества, совершенное путем кражи» — эта судимость была погашена в 1983 году.

Еще несколько кандидатов с судимостями рассчитывают избраться в местные Советы народных депутатов.

Так, на выборах депутатов Совета депутатов Старобисловского сельского поселения Калязинского района прошел регистрацию самовыдвиженец и «домохозяин» Геннадий Сахаров, который имеет погашенную в 1994 году судимость по статье «Кража».

Засветились и представители КПРФ: на выборах депутатов Совета депутатов города Калязина зарегистрирован кандидат Александр Кузьмин. Он имеет судимость по статье 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», в 2007 году судимость погашена.

Еще один зарегистрированный кандидат в горсовет Калязина от КПРФ индивидуальный предприниматель Владимир Раткин имел сразу три судимости, все погашенные: в 1985 году — по статье советского УК «Умышленное менее тяжкое телесное повреждение», в 1987 — «Хулиганство», в 1994 году — «Умышленное легкое телесное повреждение или побои».

Роман Бутин выдвигается от «СР» на выборы депутатов Совета депутатов Нерльского сельского поселения и Совета депутатов города Калязин, он сумел пройти регистрацию. В 2008 году он был осужден по статье о «Мошенничестве», в 2009 году судимость была погашена.

Самовыдвиженец на выборы депутатов Вышневолоцкой городской думы инженер Сергей Жидков, как выяснилось, имел судимость по статье 228 часть 1 УК РФ — «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства». Погашена судимость была 3 августа этого года. Пока он находится в статусе выдвинутого кандидата.

Отметим, что информация о судимостях кандидатов стали открытыми для избирателей с 2014 года.

Согласно действующему законодательству, лицо, осужденное за совершение преступления, считается судимым со дня вступления обвинительного приговора суда в законную силу до момента погашения или снятия судимости. То есть с момента погашения судимости лицо считается не судимым. Такой момент наступает и судимость «автоматически» погашается. В отличие от погашения судимости, которое происходит автоматически по истечении определенного срока, снятие судимости может быть совершено ранее сроков ее погашения. Если осужденный после отбытия наказания вел себя безупречно, а также возместил вред, причиненный преступлением, то по его ходатайству суд может снять с него судимость до истечения срока погашения судимости.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в этом году в Тверской области. помимо выборов в Государственную думу седьмого созыва, состоятся выборы губернатора, а также депутатов Законодательного Собрания региона и ряда местных советов.

Последние выборы депутатов Заксобрания Тверской области состоялись в марте 2011 года. Тогда явка составила около 38%. Почти 40% голосов было отдано за «ЕР» (девять мандатов и еще 17 — по одномандатным округам), 24,7 — за КПРФ (пять мандатов по списку и три одномандатника), 21,3% получила «Справедливая Россия» (четыре мандата) и 11% — ЛДПР (два места в ЗС).