Москва, 11 августа, 2016, 00:51 — ИА Регнум. На пресс-конференции 10 августа официальный представитель OMV заявил, что совместное предприятие (СП) по сооружению магистрального газопровода «Северный поток-2» ответит на полученное заявление против проекта от польского антимонопольного регулятора UOKiK. Ответ будет составлен до 16 августа текущего года.

gazprom.ru Строительство газопровода «Северный поток — 2»

Представитель OMV подтвердил, что СП получило заявление польской стороны с возражениями по «Северному потоку-2». В настоящее время партнеры проекта анализируют его и готовят ответ. Как совместное предприятие OMV отреагирует, самое позднее, 16 августа, было сказано на пресс-конференции.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 22 июля Управление по вопросам конкуренции и защиты прав потребителей Польши (UOKiK), наконец-то, вынесло свое решение по поводу «Северного потока-2». Антимонопольный регулятор не согласовал заявку о формировании консорциума по проекту.

Польская сторона несколько раз откладывала решение по проекту, однако в итоге после анализа отказала. Дело в том, что, по мнению регулятора, «сделка может привести к ограничению конкуренции» на рынке природного газа». Речь идет о возможном усилении позиций «Газпрома», занимающего, как считает UOKiK, доминирующее положение в области доставки газа в Польшу.

Напомним, что еще в феврале 2015 года шесть участников консорциума, куда входят ПАО «Газпром», E. ON Global Commodities SE, Engie SA, OMV Nord Stream II Holding AG, Shell Exploration and Production (LXXI) B.V., Wintershall Nederland B.V., подали заявку на создание СП. Рассмотрение документа отложили до февраля 2016 года. После этого решение Варшава откладывала еще несколько раз.

В настоящее время именно польская сторона является главным камнем преткновения для реализации «Северного потока-2». Согласие польского регулятора необходимо для разработки проекта, финансирования, сооружения и эксплуатации двух ниток газопровода. Ожидалось, что Варшава выдаст разрешение еще 18 июля, однако потом сроки были сдвинуты на 31 августа.

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Отметим, что Польша находится в числе стран, которые должны согласовывать такой проект как «Северный поток-2». По мнению гендиректора Фонда Энергетической безопасности Андрея Листовского, которого ранее опрашивало ИА REGNUM, Варшава будет разыгрывать роль с точки зрения своей политики. Позиция «против» газопровода со стороны польской стороны заключается в том, что страна может потерять транзитные платежи. В то же время ЕС может надавить на Варшаву различными другими экономическими стимулами, поэтому польский регулятор в итоге будет вынужден одобрить строительство «Северного потока — 2».

Как отметил аналитик, публично Польша может делать различные громкие заявления. Однако все экономические расчеты свидетельствуют о том, что Варшаве придется все равно покупать газ у России неважно каким путям: либо напрямую по долгосрочным контрактам, либо реверсом через север Германии.