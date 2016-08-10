Симферополь, 10 августа, 2016, 15:35 — ИА Регнум. В связи с увеличением пассажиропотока и транспорта в Крыму на пограничном пропускном пункте «Чонгар» между Россией и Украиной, МЧС занялось «мероприятиями по организации жизнеобеспечения, регулирования и мониторинга пассажиропотока и автомобильного транспорта» и просит автомобилистов воздержаться от поездок через «Чонгар» до нормализации обстановки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.

Sergey Tchernyakov Автомобильная пробка

«МЧС России обращается к автомобилистам с просьбой по возможности воздержаться от поездок через пограничный пропускной пункт «Чонгар» до нормализации обстановки, — заявили в ведомстве. — Телефон горячей линии ГУ МЧС России по Республике Крым, где граждане могут получить консультации и информационную поддержку — (3652) 55−09−04».

Спасатели проинформировали, что на пункте пропуска «Чонгар» к работе приступили межведомственные оперативные группы: «Организовано противопожарное, медицинское и психологическое обеспечение. Осуществляется подвоз питьевой воды. Все площадки оборудованы зонами питания, информационными центрами, местами для курения и туалетами, — сообщили в МЧС Крыма. — Для удобства автомобилистов в случае необходимости будет развернут мобильный пункт МЧС России, для отдыха граждан с маленькими детьми. Организовано постоянно патрулирование территории силами поста МЧС России».

По словам спасателей, на «Чонгаре» приступили к работе специалисты ГУ МЧС России по Республике Крым, которые «оказывают психологическую и информационную помощь» гражданам, находящимся в ожидании прохождения пограничного контроля.

По данным онлайн-сервиса крымской таможни, все три пункта пропуска в Крыму на российско-украинской границе работают в нормальном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее работа пунктов пропуска в Крыму на российско-украинской границе приостанавливалась.

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