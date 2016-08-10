Минск, 10 августа, 2016, 15:12 — ИА Регнум. Очередной факт организации так называемого «договорного» матча в ходе Чемпионата Белоруссии по футболу выявило главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД постсоветской республики, сообщает пресс-служба белорусского министерства.

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МВД проинформировало о подозрениях в отношении представителя тренерского штаба и игроков ФК «Ислочь», которые якобы получили незаконное вознаграждение $10 тыс за проведение 30 апреля на стадионе в городе Молодечно «договорного» матча с командой «Динамо-Брест». В официальном сообщении сказано: «Борцы с оргпреступностью установили, что накануне упомянутой игры представители ФК «Ислочь» встретились с посредником (бывшим футболистом), а также несколькими гражданами Российской Федерации. Последние пообещали заплатить за нужный результат, в зависимости от коэффициента у букмекеров, от 10 до 20 тысяч долларов США».

Старший оперуполномоченный по особо важным делам ГУБОПиК МВД Сергей Ванагель сообщил подробности истории: в первом тайме игры ФК «Динамо-Брест», который находился внизу турнирной таблицы, должен был выиграть или, как минимум, сыграть вничью с фаворитом встречи — ФК «Ислочь» и, в итоге, «Ислочь» в первом тайме проиграла со счетом 2:3, что отвечало интересам организаторов «договорняка».

«Всего в период с 1 по 4 мая 2016 года представитель тренерского штаба и ряд игроков ФК «Ислочь» получили от россиян деньги в сумме 10 тысяч долларов США, — проинформировало МВД. — По материалам ГУБОПиК 9 августа Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 253 УК Белоруссии «Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов». В отношении фигурантов, добровольно заявивших о содеянном, мера пресечения не избиралась».

Белорусские правоохранители сообщили также: «В настоящее время проверяется оперативная информация о возможных фактах организации других «договорных» матчей. Необходимое содействие в этом оказывает Белорусская федерация футбола».

Как сообщало ИА REGNUM, также весной в Ассоциации «Белорусская федерация футбола» появился новый менеджер — едва вышедший из следственного изолятора под подписку о невыезде, бывший генеральный менеджер хоккейного клуба «Динамо-Минск» Владимир Бережков, подозревавшийся Следственным комитетом Белоруссии в хищениях средств клуба. В АБФФ он возглавил департамент по маркетингу и коммуникациям, сразу же приступив к «вышиваночным» мероприятиям. Итогом деятельности в футбольной ассоциации стало появление новой формы сборной Белоруссии по футболу с «вышиванкой». Тем самым функционеры попытались отвлечь внимание общественности от плачевного состояния белорусского футбола и криминальных скандалов. Возможно, появление Бережкова в футбольной ассоциации с «вышиваночными» инициативами и уголовных дел о «договорняках» является совпадением.