Волгоград, 10 августа, 2016, 15:06 — ИА Регнум. В Волгоградской области из предвыборной гонки выбили трое кандидатов в депутаты Государственной думы РФ седьмого созыва. Как сообщили ИА REGNUM в областном избиркоме 10 августа, произошло это на стадии регистрации.

thecrazyfilmgirl Не допустили до выборов

Так, сегодня окружная избирательная комиссия Волгоградского одномандатного избирательного округа №81 рассмотрела вопросы о регистрации кандидатов-самовыдвиженцев Юрия Кочетова и Евгения Ищенко. В этом претендентам на депутатские мандаты было отказано. Основанием стало большое количество «токсичных» подписей избирателей, выявленных в ходе проверки в подписных листах. У Кочетова не оказалось ни одной достоверной подписи (избирком забраковал 100% из них), у Евгения Ищенко — недействительными оказались 22,7%. Также в регистрации было отказано представителю политической партии «Российская экологическая партия «Зеленые» Владимиру Полосухину.

Добавим, что в регистрации будет отказано и еще одному кандидату — Сергею Галушко. Рабочая группа завершила проверку представленных им документов. Все 100% (14 153) подписей эксперты сочли недостоверными и недействительными. Решение по его кандидатуре будет принято 12 августа.

Кроме того окружные избирательные комиссии рассмотрели заявления выбывших по собственному желанию кандидатов-самовыдвиженцев Бориса Фадеева (округ №81), Ирины Красильниковой (округ №82), Людмилы Копач (округ №82), Сергея Амельченко (округ №83), и двух претендентов по округу № 84 — Татьяны Скорик и Алексея Захарова.

Как уточнил председатель избирательной комиссии Волгоградской области Геннадий Шайхуллин, на сегодняшний день окружные избирательные комиссии приняли решения в отношении 45 кандидатов, уведомивших о своем выдвижении.

«37 партийных кандидатов уже получили статус зарегистрированных, отказали на сегодняшний день в регистрации трем кандидатам, свои кандидатуры с гонки сняли шесть кандидатов», — добавил глава ИКВО.

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Как сообщало ИА REGNUM, в единый день голосования 18 августа жители Волгоградской области примут участие в выборах депутатов Государственной думы РФ седьмого созыва. Избрать предстоит 450 парламентариев. В организации голосования в регионе будут задействованы 46 территориальных и 1531 участковая избирательная комиссия. От Волгоградской области в нижнюю палату российского парламента баллотируются 166 кандидатов — 129 по партийным спискам и 37 по одномандатным избирательным округам.