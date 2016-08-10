Москва, 10 августа, 2016, 15:57 — ИА Регнум. С Анкарой по строительству газопровода «Турецкий поток» можно будет договориться, однако для дальнейшей реализации проекта необходимо знать позицию Европейской комиссии. Об этом сегодня, 10 августа, заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Jean-Etienne Minh-Duy Poirrier Флаги Евросоюза

Эксперт напомнил, что когда проект первоначально обсуждался, Турция просила у Газпрома» скидку на поставки «голубого топлива» по газопроводу. Российская компания шла на это, но все же стоял вопрос о размере этих скидок. Несколько лет назад цены на топливо были одни, с тех пор цена упала примерно раза в два. Поэтому теперь предоставлять скидки на газ турецкой стороне было бы себе в убыток для «Газпрома».

Поэтому, во-первых, отмечает Пикин, если Анкара готова отказаться от скидки на газ по «Турецкому потоку» или существенно снизить запросы, то тогда можно будет вести переговоры по восстановлению проекта. Во-вторых, «Турецкий поток» станет еще одним проектом по экспорту российского газа.

«Другой вопрос в том, а что дальше», — подчеркивает Пикин. Сегодня в Турции работать можно там, где риски военной операции минимальны, а дальше необходимо знать позицию Евросоюза о дальнейшем продолжении этого проекта, начиная с Греции.

Напомним, что после встречи с Эрдоганом в Санкт-Петербурге президент РФ Владимир Путин заявил, что после того, как Россия понесла немалые убытки из-за позиции ЕС по «Южному потоку», Москве нужны «железобетонные гарантии». В связи с этим директор Фонда энергоразвития отметил, что с турецкой стороной получится договориться, однако Брюссель должен озвучить свою позицию.

Также аналитик подчеркнул, что Турция — важное звено, и ей важно, чтобы «Газпром» вложился в строительство проекта «Турецкий поток». Для верного решения о формате реализации «Турецкого потока» требуется комплексное решение, подытожил Пикин.

Ранее ИА REGNUM передавало, что 9 августа в Санкт-Петербурге состоялась встреча между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой РФ Владимиром Путиным. В результате переговоров между сторонами были достигнуты договоренности по ряду проектов, которые были отменены или заморожены из-за инцидента с российским Су-24. Речь также идет о проектах в энергетическом секторе, в частности о «Турецком потоке» и АЭС «Аккую». Министр энергетики Александр Новак заявил, что газопровод будет построен до конца 2019 года.

Позже Wall Street Journal написал, что президент Турции прилетел в Санкт-Петербург на встречу с президентом РФ, чтобы продемонстрировать Евросоюзу Россию как альтернативу. По словам одного из источников издания, турецкий лидер решил продемонстрировать силу, которая «кажется больше, чем есть на самом деле». Другой источник журнала в ЕС отметил, что в долгосрочной перспективе интересы России и Турции абсолютно не совпадают, в том числе по Сирии.

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