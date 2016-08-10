Ростов-на-Дону, 10 августа, 2016, 14:53 — ИА Регнум. Один из флагманов российского сельхозмашиностроения — завод «Ростсельмаш» — выполнил намеченную год назад программу по перевозу тракторного производства из Канады в Ростов-на-Дону. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации донской столицы 10 августа, теперь тракторы Versatile 2375 будут производиться на Дону.

rostselmash.com Трактор Versatile

Для того, чтобы наладить производство техники в Ростове-на-Дону, было создано несколько дополнительных сварочных и механосборочных участков и новый сборочный корпус. Все они оборудованы, что называется, по последнему слову техники.

Можно сказать, что реализация проекта по импортозамещению предприятию удалась. Как предполагалось, перебазирование производственных мощностей позволит повысить уровень локализации производства тракторов на Дону в несколько раз. Теперь земледельцы технику могут приобрести со скидкой, приняв участие в госпрограмме. Также ожидается, что тракторы Versatile 2375 станут одними из самых востребованных на внутреннем рынке.

Как сообщало ИА REGNUM, до того, как мощности были перебазированы из Канады на Дон, уровень локализации производства тракторов достигал лишь 10%. По имеющимся ранее данным, перенос производства обошелся в 10 млн рублей. Некоторые эксперты считают такие траты нецелесообразными.