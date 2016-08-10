Москва, 10 августа, 2016, 15:07 — ИА Регнум. «Это нецелевое использование бюджетных средств», — заявила корреспонденту ИА REGNUM директор институт развития образования ВШЭ Ирина Абанкина, комментируя предложение члена комитета Госдумы РФ по аграрным вопросам Светланы Максимовой вернуть советскую практику привлечения студентов в обязательном порядке к сбору урожая.

Jai79 Урожай картофеля

«Я удивлена этим предложением и выступаю против. Учебные планы и соответствующие стандарты сформированы и чрезвычайно напряжены, ими это не предусмотрено. На месяц невозможно отрывать студентов от учебы. Это нецелевое использование бюджетных средств. Мы финансируем образование, а не сбор картошки», — сообщила Абанкина.

Эксперт добавила, что в российских вузах достаточно высокий процент исключений студентов с бюджетных мест. «Они не справляются с учебной работой из-за многих факторов», — уточнила она. В связи с этим, создание допольнительной нагрузки для студентов в учебное время усугубляет риски и является крайне нецелесообразным, резюмировала она.

Напомним, Максимова сообщила, что в Госдуме готовится обращение в Министерство образования с просьбой массово отправлять студентов «на картошку» и организовать огороды при учебных заведениях, чтобы приучать учащихся к выращиванию овощей.

«У нас сегодня многие не знают, как растет картошка. Надо приучать студентов к труду. Дети совершенно отучились от него, а потом мы говорим, что они не хотят работать. А с чего им хотеть работать, если мы с детства не приучаем их к этому?» — приводит ее слова Агентство «Москва».