Брянск, 10 августа, 2016, 14:14 — ИА Регнум. Прокуратура Суражского района Брянской области оспорила в суде решение о закрытии школы в небольшом селе Глуховка. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, в заявлении указано, что руководство района нарушило порядок оценки последствий принятия такого спорного решения. Сейчас дело находится на рассмотрении в суде.

Globallookpress Генеральная прокуратура РФ

Как сообщили в пресс-службе, постановление о ликвидации школы было подписано еще в феврале 2016 года. Тогда прокуроры нашли нарушения, в частности, власти руководствовались положением, которое утратило силу, а также не оценили все последствия. Решение о закрытии было отменено.

Уже в мае вышло новое постановление о закрытии. Прокурор попытался оспорить его, однако в удовлетворении представления было отказано. В августе прокуратура обратилась в суд.

«Комиссией не дана оценка последствий решения о ликвидации для обеспечения жизнедеятельности детей в части, касающейся соблюдения прав на санитарно-эпидемиологическое благополучие при организации их транспортного обслуживания до общеобразовательной организации и обратно», — говорится в сообщении пресс-службы об аргументах, указанных в исковом заявлении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первыми против закрытия школы запротестовали родители учеников. Они опубликовали петицию с требованием отменить решение. В качестве аргументов прозвучало то, что детям придется каждый день ездить до ближайшей школы 40 км. Сейчас петицию подписали уже почти 135 тысяч человек.