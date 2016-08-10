Москва, 10 августа, 2016, 13:55 — ИА Регнум. В I полугодии 2016 года отдыхом и оздоровлением было охвачено около 1,3 млн детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Это на 200 тысяч детей больше, чем в январе-июне 2015 года. Об этом сегодня, 10 августа, заявил министр труда и социальной защиты России Максим Топилин, сообщили в Минтруда РФ.

Аркадий Пластов. Дети на прогулке. 1950

По его словам, в целом по России по состоянию на 1 июля 2016 года в организациях отдыха детей и их оздоровления отдохнули более 4,1 млн детей. «Это на 38,3 тысячи детей больше, чем в январе-июне 2015 года», — отметил министр.

За это период на отдых и оздоровление детей из бюджетов всех уровней и других источников потрачено более 28,3 млрд рублей, это на 7,9 млрд рублей больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В том числе из федерального бюджета израсходовано более 1,5 млрд рублей».

По региональным данным, в первом полугодии 2016 года для детей работало около 44,3 тысячи оздоровительных организаций.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минтруда заявляли, что в 2016 году планируется оздоровить более 8,26 млн детей, в том чсиле 2,61 млн детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. За лето планируется оздоровить более 5 млн детей. На эти цели выделено 4,6 млрд рублей.

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Напомним, в летнем сезоне 2015 года в России работало более 50 тысяч детских оздоровительных лагерей. В них побывали около 7 миллионов человек.