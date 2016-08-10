Москва, 10 августа, 2016, 13:57 — ИА Регнум. «Турецкий поток» сегодня — это карта, которую разыгрывают Россия и Турция, этот проект не является энергетической составляющей в сотрудничестве между двумя странами. Об этом сегодня, 10 августа, заявил шеф-редактор Восточной редакции ИА REGNUM, российский политолог Станислав Тарасов.

Thomas van de Weerd Карточная игра

«В этом возрождающемся российско-турецком альянсе «Турецкий поток» — не энергетическая составляющая в сотрудничестве между двумя странами. «Турецкий поток» в общем-то, пока еще повисает в воздухе, и договоренность эту можно рассматривать как протокол о намерениях», — отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM эксперт.

Сегодня вопрос реализации «Турецкого потока» стоит особо остро. Начиная с июня, российские представители делали различные, иногда противоречивые заявления по проекту. Сначала министр энергетики Александр Новак говорил о возможности возрождения проекта, потом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что такого проекта как «Турецкий поток» больше не существует. Но вот 9 августа в Греческой гостиной Константиновского дворца в Стрельне состоялась встреча российского и турецкого лидеров.

В результате переговоров сторонам удалось выработать определенные договоренности, в том числе и в энергетическом секторе. Эрдоган сообщил о «разморозке» «Турецкого потока», а позже Новак обозначил конкретные сроки строительства газопровода — до конца 2019 года. Казалось бы, договоренности имеются, все ясно. Однако теперь с планами по реализации проекта вопросы только прибавились.

Проект «Турецкий поток» разрабатывался давно, еще до инцидента с российским бомбардировщиком в ноябре прошлого года. Но после того, как Россия объявила санкции и стала сворачивать торгово-экономическое сотрудничество, переговорный процесс по «Турецкому потоку» был заторможен. Как отмечает Станислав Тарасов, сейчас после переговоры в Санкт-Петербурге Путина и Эрдогана тема «Турецкого потока» опять всплыла, и стороны выразили готовность ускорить работу по подготовке этого проекта.

«Но здесь проблема вот в чем: некоторые эксперты скептически относятся к практическому освещению этого проекта. Почему? Потому что российская сторона, которая понесла немалые финансовые затраты при подготовке проекта «Южный поток» и после который был заморожен под давлением на Болгарию Европейская комиссия, и вообще, ЕС, российская сторона свернула этот проект, сформировала турецкий. Сейчас российская сторона требует устойчивой гарантии со стороны Европейского союза о приеме российского газа, который будет экспортироваться через территорию Турции», — сказал эксперт.

По его словам, если речь идет только об изменении маршрута «Турецкого потока». Например, речь идет о перенаправлении газа до Израиля, хотя эта страна имеет свои немалые запасы. То в таком случае это качественно другой проект.

Однако речь также может идти о том, что турецкая экономика, которая до недавнего времени плохо развивалась, находясь в кризисе. У Турции росли потребности в энергоресурсах, дополнительных объемах газа. В этом случае «Турецкий поток» в целом мог бы удовлетворить эти нужды.

При этом важно учитывать, что, во-первых, сейчас работает «Голубой поток», расположенный между РФ и Турцией по дну Черного моря. Во-вторых, ведутся поставки газ с территории Азербайджана, отмечает шеф-редактор Восточной редакции ИА REGNUM. Также после того, как с Ирана сняли санкции, существует возможность поставки газа в Турцию из Ирана.

«То есть «Турецкий поток» — это пока протокол о намерениях, и все связано очень серьезно с международной конъюнктурой», — объяснил Тарасов.

Ранее Турция по проекту «Турецкий поток» выставляла встречные требования: снижение цен на газ, преференции для себя по развитию внутренне газовой сети, однако в настоящий момент, после того, как в стране была совершена попытка госпереворота, отношения Турции с ЕС, Западом резко обострились. Теперь Россия и Турция могут выступать единым блоком, выработав совместные требования. Политолог объяснил:

«Это может усилить эффективность давления на Европу, которая пытается сейчас каким-то образом вернуться к прежнему уровню отношений с Турцией, в том числе и в плане экономики».

Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод, что в настоящее время «Турецкий поток» — это, скорее, политическое, нежели энергетическое решение. Если говорить о чистой воды энергетическом сотрудничестве, то это, скорее, АЭС «Аккую».

"Турецкий поток» на данном этапе — это карта, которая разыгрывается сторонами. Другое дело, что Россия осуществляет энергетический проект строительства атомной электростанции — АЭС «Аккую». Этот проект не замораживался даже в условиях конфронтации. Сейчас он будет работать более интенсивно. Этот проект, что называется, вполне реален. Почему? Потому что Турции нужна электроэнергия. Турция работает в основном на тепловых электростанциях, работающих в основном на газе, угле и мазуте. И вот эти колеблющиеся цены на мировые энергоресурсы негативно сказываются на турецкой экономике. А когда они будут иметь дешевую электроэнергию, то, естественно, они получат возможность больше перспектив для развития своих экономических мощностей», — подытожил Тарасов.

Читайте также: Мир России с Турцией. Правда ли?

Напомним, что после встречи с президентом Турции Владимир Путин заявил, что высшие интересы российского и турецкого народов требуют восстановления отношений не только из прагматических, но и из соображений добрососедства. После того, как турецкий пилот сбил российский самолет Су-24 в сирийском небе в ноябре 2015 года, Москва и Анкара пытаются восстановить отношения между странами. Первый к тому шаг был заложен, когда Реджеп Тайип Эрдоган принес извинения российской стороне за сбитый бомбардировщик.