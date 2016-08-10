Бразилиа, 10 августа, 2016, 13:34 — ИА Регнум. Бронзовый призёр летних Олимпийских игр —2016, бельгийский дзюдоист Дирк ван Тихелт избит на пляже Копакабана (Рио-де-Жанейро, Бразилия): его сильно ударили по лицу и отняли мобильный телефон, сообщает Associated Press.

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Нападение на Тихелта произошло в ночь на 8 августа, когда спортсмен праздновал свою победу в кафе на пляже. Заметив, что неизвестный похитил его сотовый телефон, дзюдоист бросился вдогонку. Однако вернуть гаджет ему не удалось — злоумышленник ударил Тихелта по лицу и скрылся.

Избитый спортсмен обратился за помощью к медикам: в больнице ему оказали первую помощь, а дальнейшего лечения не потребовалось. Напомним, Тихелт стал бронзовым Олимпиады-2016 в весовой категории до 73 кг.