Краснодар, 10 августа, 2016, 13:29 — ИА Регнум. Летом этого года отдыхать в Сочи приехали более чем на треть больше туристов, чем в прошлом году. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии курорта 10 авугста, на сегодня в городе зафиксировано рекордное число туристов — 275 тыс. человек.

oboi7.com Море. Пляж

Сейчас номерной фонд курорта заполнен на 100%. В гостиницах, санаториях и пансионатах поселились 200 тысяч отдыхающих, остальные проживают в частном секторе, остановились у близких и знакомых.

С возросшим потоком туристов в городе увеличилось и количество мусора — в три раза. Контейнерные площадки часто бывают загруженными. Однако грешат власти не на отдыхающих, а на жителей, и предпринимателей, делающих ремонт, которые в нарушение норм выбрасывают строительный и крупногабаритный мусор.

Между тем, по словам главы Сочи Анатолия Пахомова, несмотря на возросшую нагрузку на коммунальные службы, в целом город справляется и остается чистым.

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За мусорными площадками во всех районах, которые наиболее часто оказываются переполненными, теперь будет вестись мониторинг и круглосуточное дежурство. Каждый случай незаконного выброса отходов будет рассматривать полиция, отметил градоначальник.

Добавим, что на 100% загружены на сегодня и сочинские пляжи. Однако многие из них критики мэра города не выдерживают. На днях, побывав с инспекцией в излюбленных местах отдыха на море приезжих туристов, Анатолий Пахомов, даже не дойдя до галечной полосы, уже стал высказывать претензии к арендаторам. Пути к пляжам «Лагуна» и «Чайка» загромождены хаотичными лодочными гаражами и торговыми палатками. С нарушениями норм сюда подведены и коммуникации, что заставило главу города подвергнуть жесткой критике работу надзорных органов.

Как сообщало ИА REGNUM, в текущем году Сочи планирует принять свыше 6 млн туристов.