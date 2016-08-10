Москва, 10 августа, 2016, 13:22 — ИА Регнум. Первый зампред комитета Госдумы по конституционному законодательству и лидер партии «Автомобильная Россия» Вячеслав Лысаков раскритиковал предложение Российского союза автостраховщиков (РСА) увеличить стоимость полисов ОСАГО для нарушителей правил дорожного движения (ПДД).

(сс) MikeBirdy Автомобиль. Скорость

«Лично я против такого предложения Российского союза автостраховщиков, — цитирует Лысакова «Интерфакс». — Повышать за каждый чих коэффициенты, тем самым, я расцениваю как очередную попытку залезть в карман автовладельцев…»

При этом парламентарий добавил, что предложение страховщиков может коснуться каждого первого автовладельца.

«Этого делать категорически нельзя», — заявил Лысаков.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что Российский союз автостраховщиков (РСА) предлагает увеличить штрафы за управление транспортным средством без страховки, а также повысить стоимость полисов ОСАГО для злостных нарушителей ПДД.

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