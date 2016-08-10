Рио-де-Жанейро, Бразилия, 10 августа, 2016, 13:13 — ИА Регнум. Дзюдоист Хасан Халмурзаев, завоевавший золотую медаль на летних Олимпийских играх-2016 в весовой категории до 81 килограмма, посвятил свою победу тем российским спортсменам, которых несправедливо отстранили от участия в соревнованиях. Победа чемпиона — это победа всей России, сообщил он в интервью «Р-Спорт».

Clker-Free-Vector-Images Дзюдоист

Чемпион считает, что завоёванное им золото — это не только его заслуга: это победа и тех, кого несправедливо отстранили от участия в ОИ-2016. «Я бы хотел посвятить победу всем им. Это наша общая победа для всей нашей страны», — сказал Халмурзаев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 августа Халмурзаев завоевал золотую медаль в весовой категории до 81 килограмма. Дзюдоист победил уроженца Молдавии Сергея Тома, выступающего за ОАЭ, и стал финалистом Олимпийского турнира.