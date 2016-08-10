Тбилиси, 10 августа, 2016, 13:06 — ИА Регнум. Изменение взаимоотношений между Турцией и Россией и наметившееся после встречи президентов обеих стран потепление в Тбилиси восприняли с опаской, учитывая тот факт, что Турция до сих пор выступала посредником между Грузией и НАТО на пути интеграции в альянс. Статью на тему российско-турецких отношений и их влияния на Грузию под названием «Российско-турецкий гамбит и Грузия» публикует грузинское издание «Резонанси».

TymonOziemblewski Пешка

В поисках причин преображения отношений и резкого изменения тона заявлений лидеров обеих стран, автор предполагает, что одна из первых причин — экономическая, так как санкции Запада подорвали экономику России, а политические сдвиги и теракты нанесли урон экономике Турции.

«Вместе с тем от участия в проекте газопровода «Южный поток» отказалась Болгария, и крайне важный для Кремля энергетический проект оказался под угрозой срыва. Соответственно, наверное, именно поэтому Путин простил своему коллеге из Анкары «удар ножом в спину» и великодушно принял его извинения», — поясняет автор.

По мнению политического обозревателя Давида Касрадзе, после попытки военного переворота в Турции Эрдоган обвинил в его организации американских военных, что осложнило взаимоотношения между Турцией и Западом, а потепление турецко-российских отношений может еще больше охладить взаимоотношения между Анкарой и Брюсселем, что для Грузии нежелательно, так как до сих пор именно Турция была посредником между Грузией и НАТО.

Несмотря на такую ситуацию, автор надеется, что потепление российско-турецких отношений серьезных изменений в грузино-турецкие отношения не внесет.