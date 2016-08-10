Тугулым, Свердловская область, 10 августа, 2016, 13:05 — ИА Регнум. На Среднем Урале директор спортивной школы города Тугулым осуждён за халатность, в результате которой пострадал 11-летний мальчик. Суд приговорил директора МАУ «Спорт для всех» 53-летнего Сергея Воронина к двум годам условно с двухлетним испытательным сроком, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

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Инцидент произошёл на находящемся в ведении спортшколы футбольном поле. В конце апреля текущего года футбольные ворота опрокинулись на 11-летнего ребёнка, в результате чего он получил открытую черепно-мозговую травму. В ходе следствия было установлено, что самодельные ворота не соответствовали госстандартам. Тем не менее подсудимый, являясь ответственным за обеспечение безопасности, не предпринял должных мер для исправления ситуации.

В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области уточнили, что во время следственных действий были назначены экспертизы, по результатам которых травмы полученные потерпевшим квалифицированы как тяжкий вред здоровью. Также сотрудники следственного управления вынесли в адрес администрации Тугулыма соответствующее представление о недопущении впредь подобных случаев.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в июне на детской площадке юная жительница Ревды получила травму в результате падения качелей. Происшествие случилось 16 июня на улице Ковельской. В тот день две девочки 13-ти лет качались на качелях, и неожиданно конструкция начала падать. В результате одной из школьниц качели упали на ногу. Девочка была доставлена в больницу, и врачи диагностировали у пострадавшей открытый перелом со смещением.

Ранее, 12 мая, в Екатеринбурге, играя на детской площадке по улице де Геннина, получила травму трёхлетняя девочка. В результате падения с трёхметровой горки пострадавшая получила закрытую черепно-мозговую травму. В тот же день в школьном дворе по улице Шефской аналогичную травму получил пятилетний мальчик. Играя на площадке, он упал со шведской стенки.