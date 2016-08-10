Бишкек, 10 августа, 2016, 12:20 — ИА Регнум. Правительство Киргизии прекратило действие соглашения с правительством России о строительстве и эксплуатации Верхненарынского каскада гидроэлектростанций и Камбаратинской ГЭС-1. Об этом сегодня, 10 августа сообщила пресс-служба «Национальной энергетической холдинговой компании».

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Отмечается, что сейчас Бишкек и Москва проводят переговоры по урегулированию хозяйственных вопросов, в том числе тех, что касаются передачи киргизской стороне доли российской стороны в компаниях, которые должны были заниматься строительством и эксплуатацией этих гидроэнергетических объектов.

Для их урегулирования власти Киргизии предлагают провести независимый международный аудит по определению затрат российской стороны на строительство ГЭС. «После подтверждения окончательных результатов аудита киргизская сторона готова выполнить свои обязательства в части компенсации затрат российской стороны», — подчеркнули в энергохолдинге и добавили, что киргизское правительство продолжает искать потенциальных инвесторов, готовых принять участие в дальнейшей реализации этих гидроэнергетических проектов.

ИА REGNUM напоминает, что правительство Киргизии денонсировало киргизско-российское соглашение о строительстве и эксплуатации Верхне-Нарынского каскада ГЭС и ГЭС «Камбар-Ата — 1» еще в конце декабря 2015 года. В качестве причины, по которой был предпринят такой шаг, киргизские власти назвали возникшие у российской стороны трудности с финансированием проектов. Ряд экспертов также отметили, что проект не реализовывался из-за затянувшей процедуры землеотвода. Ранее энергоизбыточная Киргизия, в последние годы испытывает нехватку электричества. Из-за этого страна в течение последних лет покупает электроэнергию в соседних Казахстане и Таджикистане. Износ оборудования на основной генерирующей ГЭС Киргизии превышает 70%, все реализуемые в энергетике проекты в стране ведутся на заемные средства.