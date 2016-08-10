Чебоксары, 10 августа, 2016, 12:11 — ИА Регнум. С начала года на предприятиях концерна «Тракторные заводы» (КТЗ) в Чувашии сократили 1,3 тыс. работников. Из оставшихся 8,6 тыс. сотрудников в настоящее время ежедневно выходят на работу только более 3 тыс. человек. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил сегодня, 10 августа, вице-премьер Чувашии Владимир Аврелькин, докладывая об итогах социально-экономического положения региона. По его словам, «это самая тяжёлая тема» для региона. Говоря о перспективах КТЗ, вице-премьер подчеркнул, что «мы ко всему готовы».

Константин Гуральчук. Пашня. Два тракториста. 1952

Владимир Аврелькин сообщил, что в настоящее время число занятых на концерне «Тракторные заводы» в Чувашии составляет 8,6 тыс. человек. «Начинали мы 1 января с показателя в 9,8 тыс. человек. То есть сокращение произошло существенное», — констатировал вице-премьер. По его словам, «сегодня на работе осуществляют свою деятельность порядка более 3 тыс. человек, остальные находятся в простое».

Комментируя в целом ситуацию по КТЗ, вице-премьер признался, что «это самая больная, самая тяжёлая тема для всей республики, я считаю».

«Что касается перспектив. Мы много совещались и с надзорными органами, и давали много возможностей для того, чтобы восстановить деятельность. Поднимаем эту работу до сих пор, работа продолжается на самом высоком уровне. Я не хочу обнадёживать, что произойдёт с концерном, но мы ко всему готовы», — вздохнул Владимир Аврелькин, напомнив, что в Чувашии в настоящее время в службах занятости — более 14 тыс. вакансий.

«То есть мы переобучим, на это резервы есть, и трудоустроим всех, кто в этом будет нуждаться», — заверил Владимир Аврелькин, отметив, что в рамках программы занятости в Чувашии сегодня «трудоустраивают даже тех, кто осуществляет свою деятельность»: «Они будут подстрахованы, им будет выплачена минимальная заработная плата при занятии иными видами деятельности в рамках программы».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее прокурор Чувашии Сергей Легостаев признался, что только от упоминания тракторного завода его «бросает в дрожь». В надзорном ведомстве отмечали, что «ситуация специфична»: если в I полугодии предприятия концерна «работали, хоть и с большим трудом, допускали просрочку» по заработной плате, то потом долги стали «нарастать», хотя «по мере поступления средств задолженность гасится», но в целом ситуация сложилась «очень тяжёлая». «Критического размера» достигли по оплате за энергоресурсы, по налогам и взносам в страховые фонды. «На предприятии острая нехватка оборотных средств наблюдается для изготовления уже имеющегося пакета заказов», — отмечал ранее начальник отдела прокуратуры Чувашии Денис Васильев.

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Напомним, на территории Чувашии расположены четыре предприятия КТЗ: в Чебоксарах — «Промтрактор», «Промтрактор-промлит», Чебоксарский агрегатный завод, в Канаше — «Промтрактор-Вагон». Отметим, что в Чувашии промышленность занимает 30% в ВРП. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле этого года глава Чувашии Михаил Игнатьев показательно «умыл руки», заявив, что «больше от менеджмента КТЗ теперь зависит».

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Напомним, сумма полученного КТЗ убытка в 2015 году превысила 7,3 млрд рублей, объём кредиторской задолженности — около 83 млрд рублей. По итогам I квартала 2016 года общая сумма убытка по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом возросла на 200 млн рублей и превысила 2,3 млрд рублей. По данным аппарата ГФИ по Чувашии, на 1 июня общая сумма задолженности предприятий концерна составляла 3,83 млрд рублей, в том числе по выплате заработной платы — 269 млн рублей, перед бюджетом по налогам и сборам — 1,311 млрд рублей, Пенсионным фондом — 1 млрд рублей, Фондом соцстраха — 82 млн рублей, за потребленные энергоресурсы — 1,168 млрд рублей.

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