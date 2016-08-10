Ростов-на-Дону, 10 августа, 2016, 11:16 — ИА Регнум. Бывший главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев, покинувший свой пост 6 августа, провел прощальный ужин для футболистов, тренерского штаба и других работников клуба. Встреча прошла в одном из ресторанов в центре донской столицы. Как видно на фотоснимках, размещенных в социальных сетях футболистов, ужин был, что называется, семейный, без посторонних. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 августа, фотографии с ужина сопровождаются хэштэгами #семья и #спасибозавсе.

страница в Twitter Ивана Бодылевского Прощальный ужин с Курбаном Бердыевым

Руководитель пресс-службы желто-синих Иван Бодылевский под фотографией, которую он разместил в своих аккаунтах, написал: «Тренер, спасибо за все!» Грусть болельщиков по поводу ухода Курбана Бердыева по-прежнему видна в комментариях к фотографии, которую разместили на страничке команды «ВКонтакте».

»Третий день реву, ещё в воскресенье на стадионе комок к горлу подступил, и не отпускает! Я представить не могла, что такое со мной будет. У меня ещё надежды остались, что когда-нибудь наш родной Бекиевич к нам вернётся! Хочу видеть его в сборной, но при любом его выборе пожелаю удачи», — написала Ася Д.

Многие пользователи социальных сетей раньше даже по телевизору матчи не смотрели. Но после ухода тренера, показавшего, на что способна ростовская команда, судьба донского футбола им стала небезразлична. «До сих пор больно. Такая обида», — высказался болельщик Игорь К.

В таком составе команда собралась в последний раз. Вероятно, некоторые игроки также покинут коллектив вслед за тренером. В «Известиях» появилась информация о том, что футболисты «Ростова» могут уйти из клуба бесплатно в качестве свободных агентов.

Напомним, что болельщики написали открытое письмо губернатору и руководству клуба, в котором просят разъяснить несколько вопросов. В частности, какие задачи стоят теперь перед командой. Также в социальной сети «ВКонтакте» появилась тема для обсуждения ситуации с ФК «Ростов». Поклонники пишут нелестные комментарии по поводу случившегося на самом старте сезона 2016/17.

Также жители Ростовской области собирают подписи под петицией, адресованной главе российского государства Владимиру Путину. В обращении они просят отставки губернатора Ростовской области Василия Голубева.

Подробнее: 3 тыс. жителей Ростовской области проголосовали за отставку губернатора

Правительство Дона боится вступать в диалог с болельщиками «Ростова»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Курбан Бердыев попрощался с болельщиками «Ростова» после матча с «Уралом», который его бывшие подопечные провели с ничейным счетом 0:0.