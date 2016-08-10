Москва, 10 августа, 2016, 10:46 — ИА Регнум. Российский союз автостраховщиков (РСА) предлагает увеличить штрафы за управление транспортным средством без страховки, а также повысить стоимость полисов ОСАГО для злостных нарушителей правил дорожного движения (ПДД). Об этом пишет газета «Коммерсантъ» в среду, 10 августа.

(сс) warrenrandalcarr Автомобиль. Скорость

«Российский союз автостраховщиков (РСА) выступил за увеличение штрафа за управление автомобилем без страховки с 800 рублей до 8 000 рублей, а также за удорожание втрое полисов для злостных нарушителей ПДД», — говорится в сообщении.

С помощью инициативы РСА планирует бороться с водителями, которые управляют автомобилями без страховки. Так, по данным организации, более 1 млн. водителей ездят с фальшивыми полисами ОСАГО.

Кроме того, Российский союз автостраховщиков хочет повысить коэффициенты полиса ОСАГО для нарушителей. Согласно инициативе, для водителей транспортных средств, у которых в течение 12 месяцев произошло более 5 нарушений ПДД, коэффициент цены ОСАГО будет составлять 1,86. Если количество нарушений превысит 10, коэффициент будет равен 2,06. Максимальное увеличение (3,04) коснется тех, кто нарушил правила более 35 раз в течение года.

Также, РСА предлагает увеличить лимит ущерба при оформлении ДТП по европротоколу вдвое — до 100 000 руб.