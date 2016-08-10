Москва, 10 августа, 2016, 11:45 — ИА Регнум. Несмотря на то, что представители российского правительства неоднократно высказывались о том, что «Роснефть» не должна участвовать в приватизации «Башнефти», руководство нефтегазовой компании решило все же побороться за активы. Об этом сегодня, 10 августа, сообщает газета «Ведомости».

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Так, в понедельник, 8 августа, глава «Роснефти» Игорь Сечин, отвечая на вопрос журналистов о том, намерена ли компания после заявлений чиновников отзывать направленную заявку на участие в приватизации, недвусмысленно заявил: «А правительство выдало нам директиву, запрещающую участвовать в приватизации? Нет!».

Ранее против приватизации «Башнефти» «Роснефтью» высказывался ряд российских чиновников. Среди них и куратор ТЭКа в правительстве, и помощник президента Андрей Белоусов, и вице-премьер Аркадий Дворкович, и министры экономразвития и энергетики Алексей Улюкаев и Александр Новак, а также неформальное поручение давал глава РФ Владимир Путин. Все они заявляли, что «Роснефть» как государственная компания не должна принимать участия в покупке акций «Башнефти». Однако все это не повлияло на желание Сечена обладать активами компании.

Напомним, что консультантом по продаже «Башнефти» является «ВТБ капитал». Он изначально включил «Роснефть» под первым номеров в число претендентов на покупку «Башнефти».

Что касается директивов, о которых говорит глава «Роснефти», то указание должны дать не самой компании, а дочернему предприятию Росимущества «Роснефтегазу», владеющему 69,5% акций «Роснефти», о чем ранее заявлял Алексей Улюкаев.

«Роснефть» подала заявку на участие в покупке акций «Башнефти» на прошлой неделе. Но, по словам глава Минэкономразвития, маловероятно, что компания попадет в список потенциальных покупателей государственного пакета нефтекомпании. Тогда же Улюкаев подчеркнул, что «Роснефть» не должна участвовать в этот процессе, эту точку зрения поддержал Александр Новак. Более того, в июле такое же мнение озвучил Дворкович, указав на то, что это является официальной позицией правительства.

Почему же Игорь Сечин никак не отступится, несмотря на заявления представителей правительства? Как отмечает газета, глава предприятия направил письмо Улюкаеву, в котором пишет, что «Роснефть» формально не является государственной компанией. Далее Сечин привел плюсы от участия компании в приватизации «Башнефти»: интеграция компании в «Роснефть» позволит сохранить активы «Башнефти», а также поддержит планы по приватизации «Роснефти» с премией к актуальной рыночной оценке за счет монетизации синергии. Синергетический эффект Игорь Сечин оценил в 160 млрд рублей. Он также оценил негативные последствия в случае неучастия компании в приватизации «Башнефти», среди которых, например, снижение инвестиционной привлекательности компании, ее стоимости и рейтинга.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 3 августа вице-премьер РФ Игорь Шувалов заявил, что правительство предварительно оценило стоимость госпакета акций компании «Башнефть» в $3 млрд. Шувалов отметил, что для окончательной оценки стоимости акций компании необходимо дождаться данных оценщика. Позже, 8 августа, глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев сообщил, что оценка приватизации госпакета «Башнефти» составляет 297−315 млрд рублей. Эта цена, по словам Улюкаева, является справедливой и разумной.

9 августа Bloomberg писало, что глава РФ Владимир Путин принял решение о запрете для «Роснефти» участвовать в покупке акций «Башнефти. Ранее представители «Роснефти» заявляли, что в результате сделки увеличится стоимость компании, которую правительство тоже намерено приватизировать.