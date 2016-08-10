Moon Express планирует отправлять на Луну «дешевые» экспедиции
Вашингтон, 10 августа, 2016, 10:16 — ИА Регнум. Стоимость полетов на Луну в составе экспедиции может составить около $10 млн. Об этом сообщил председатель правления частной компании Moon Express Навин Джайн в интервью телеканалу Fox News.
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Луна. Полет
«Полеты туда (на Луну) ранее обходились в миллиарды долларов, а сейчас стоимость нашей экспедиции на естественный спутник Земли будет менее $10 млн», — заявил он.
При этом глава Moon Express подчеркнул, что полеты на Луну — это выгодный бизнес.
Кроме того, по словам представителя компании, на спутнике Земли находятся огромные запасы полезных ископаемых, стоимость которых оценивается примерно в $16 квадриллионов.