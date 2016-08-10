Вашингтон, 10 августа, 2016, 10:16 — ИА Регнум. Стоимость полетов на Луну в составе экспедиции может составить около $10 млн. Об этом сообщил председатель правления частной компании Moon Express Навин Джайн в интервью телеканалу Fox News.

jrperes Луна. Полет

«Полеты туда (на Луну) ранее обходились в миллиарды долларов, а сейчас стоимость нашей экспедиции на естественный спутник Земли будет менее $10 млн», — заявил он.

При этом глава Moon Express подчеркнул, что полеты на Луну — это выгодный бизнес.

Кроме того, по словам представителя компании, на спутнике Земли находятся огромные запасы полезных ископаемых, стоимость которых оценивается примерно в $16 квадриллионов.