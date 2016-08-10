Москва, 10 августа, 2016, 10:11 — ИА Регнум. Глава Минэнерго РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24» заявил 9 августа, что строительство первой ветки экспортного газопровода «Турецкий поток» может быть завершено во второй половине 2019 года.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трубопровод

По его словам, этот срок окончания строительства предусмотрен в проекте «дорожной карты», который уже направлен Турции. Стороны уже начали переговоры по строительству, а турецкая сторона намерена ускорить процесс рассмотрения документов. Газ, поставляемый по первой нитке, поступит турецким потребителям.

Что касается строительства второй ветки газопровода, газ по которой пойдет европейским потребителям, для него нужны гарантии Еврокомиссии. «Нам нужны гарантии безусловно и Евросоюза, и Еврокомиссии, что инфраструктура — она будет востребована», — сказал Новак.

Министр добавил, что в реализации проекта заинтересованы и российская, и турецкая, и европейская стороны. «Дальше нужно реализовывать технические вопросы», — подчеркнул Новак. Межправительственное соглашение по «Турецкому потоку» может быть подписано уже в октябре, считает он.

Самый главный итог встречи президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана для России заключается в том, что возобновляется сотрудничество России и Турции в энергетической сфере. Теперь работы по строительству газопровода «Турецкий поток» будут возобновлены как минимум на турецкой территории.

Россия сможет поставлять в Турцию дополнительно как минимум 16 млрд кубометров газа в год (в 2015 году Россия поставила в Турцию около 28 млрд кубометров газа), если будет построена первая нитка газопровода. Для строительства второй нитки уже с целью поставок газа в Южную Европу необходимо согласие других потенциальных участников проекта.