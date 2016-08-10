Москва, 10 августа, 2016, 09:49 — ИА Регнум. В Москве и Подмосковье практически остановились продажи квартир в новостройках. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники.

mosrealstroy.ru Новостройки. Москва

Руководитель аналитического центра Irn.ru Олег Репченко утверждает, что спад продаж наметился еще с начала лета. По его словам, в первом полугодии многие клиенты купили квартиры потому, что их «пугали» отменой льгот по ипотекам.

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При этом Репченко добавил, что в июле число ипотечных сделок в столичном регионе увеличилось, а договоров долевого участия было заключено столько же, сколько и месяцем ранее.

«Это тревожный сигнал, — говорит Репченко. — Покупатели с живыми деньгами кончились и рынок держится за счет заемных средств».

В июле 2016 г. в Москве, по данным Управления Росреестра, было совершено 4744 ипотечных сделки, что на 37% выше июньских показателей.

Коммерческий директор ФСК «Лидер» Григорий Алтухов подтвердил изданию, что на данный момент основной драйвер роста — субсидированная ипотека.