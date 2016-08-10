Санкт-Петербург, 10 августа, 2016, 09:44 — ИА Регнум. Комитет по строительству Санкт-Петербурга отклонил заявки двух компаний на достройку стадиона на Крестовском острове и благоустройство примыкающего к спортивной арене Приморского парка Победы. Данные об этом размещены на портале госзакупок.

gov.spb.ru Стадион на Крестовском острове

На достройку стадиона, необходимого для проведения матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года, заявилась компания «Технопром», которая предложила завершить работу за 5 млрд рублей. Кроме того, «Технопром» заявился и на «комплексное благоустройство территории в западной части Крестовского острова» — за 2,22 млрд рублей. Однако обе заявки не устроили заказчика.

Строительная компания «НИКА-2000» оказалась вторым участником запроса предложений в конкурсе на благоустройство, установив цену в 2,25 млрд рублей, но тоже получила отказ.

Судя по данным протокола, лучшей заявкой на благоустройство Приморского парка Победы стала компания, предложившая сделать эту работу за 2,39 млрд рублей, а на достройку всего стадиона — за 5,39 млрд рублей. Название конкурсанта, попавшего во второй тур, не называется. Но, как уже сообщало ИА REGNUM, скорее всего, речь идет о ГУП «Метрострой». Таким образом, все работы на Крестовском острове обойдутся примерно в 7,8 млрд рублей.

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Напомним, Смольный разорвал контракт с генеральным подрядчиком «Инжтрансстрой-СПб» еще 26 июля, компания и городское правительство обменялись взаимными претензиями. В частности, администрация сообщила в правоохранительные органы о «пропаже» 2,5 млрд рублей, судьбу которых «Трансстрой» объяснить якобы не смог.

Общая стоимость стадиона на Крестовском острове сейчас приблизилась к 40 млрд рублей, хотя изначально проект предполагалось осуществить за 6 млрд. Арену необходимо сдать в эксплуатацию уже в декабре, пробный матч должен состояться до конца сентября текущего года.