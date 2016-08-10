Брюссель, 10 августа, 2016, 09:18 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прилетел в Санкт-Петербург на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы продемонстрировать Евросоюзу Россию как альтернативу, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.

kremlin.ru Роджеп Эрдоган и Владимир Путин

По мнению одного из чиновников ЕС, Эрдоган демонстрирует силу, которая «кажется больше, чем есть на самом деле». Другой источник издания в ЕС отметил, что в долгосрочной перспективе интересы России и Турции абсолютно не совпадают, в том числе по Сирии.

«Поэтому важно, чтобы мы сохранили наши каналы для Анкары открытыми», — считает источник издания. Бывший советник в администрации президента США Джорджа Буша — младшего Томас Грэм заявил, что большинство «крупных союзников» сомневается в отношении России, даже если Москва настаивает на ослаблении напряженности.

Грэм, ранее возглавлявший программу России в Совете национальной безопасности США, считает, что защита Турции со стороны НАТО в свете того, что страна становится «все более тоталитарной» и при этом «подлизывается к России», приобретает «иной контекст».

Встреча лидеров РФ и Турции 9 августа стала первой после того, как Турция сбила российский бомбардировщик Су-24 в ноябре 2015 года. На улучшение отношений двух стран надеются и в Турции, и в России.

Что важно, это первый зарубежный визит Эрдогана после неудавшейся попытки государственного переворота в Турции в ночь с 15 на 16 июля, положившей начало массовым чисткам в Турции и ставшей причиной резкого ухудшения отношений Анкары со странами Запада.

По итогам встречи Путин заявил, что приоритетным является выход на докризисный уровень двухстороннего сотрудничества: «Это действительно насущная задача, ведь только за пять месяцев текущего года объем российско-турецкого товарооборота просел на 43%». Также Путин отметил, что вопрос ближайшего времени — возобновление чартерного авиасообщения и возвращение российских туристов в Турцию.