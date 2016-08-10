WSJ: Эрдоган встречей с Путиным продемонстрировал альтернативу ЕС
Брюссель, 10 августа, 2016, 09:18 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прилетел в Санкт-Петербург на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы продемонстрировать Евросоюзу Россию как альтернативу, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По мнению одного из чиновников ЕС, Эрдоган демонстрирует силу, которая «кажется больше, чем есть на самом деле». Другой источник издания в ЕС отметил, что в долгосрочной перспективе интересы России и Турции абсолютно не совпадают, в том числе по Сирии.
«Поэтому важно, чтобы мы сохранили наши каналы для Анкары открытыми», — считает источник издания. Бывший советник в администрации президента США Джорджа Буша — младшего Томас Грэм заявил, что большинство «крупных союзников» сомневается в отношении России, даже если Москва настаивает на ослаблении напряженности.
Грэм, ранее возглавлявший программу России в Совете национальной безопасности США, считает, что защита Турции со стороны НАТО в свете того, что страна становится «все более тоталитарной» и при этом «подлизывается к России», приобретает «иной контекст».
Встреча лидеров РФ и Турции 9 августа стала первой после того, как Турция сбила российский бомбардировщик Су-24 в ноябре 2015 года. На улучшение отношений двух стран надеются и в Турции, и в России.
Что важно, это первый зарубежный визит Эрдогана после неудавшейся попытки государственного переворота в Турции в ночь с 15 на 16 июля, положившей начало массовым чисткам в Турции и ставшей причиной резкого ухудшения отношений Анкары со странами Запада.
По итогам встречи Путин заявил, что приоритетным является выход на докризисный уровень двухстороннего сотрудничества: «Это действительно насущная задача, ведь только за пять месяцев текущего года объем российско-турецкого товарооборота просел на 43%». Также Путин отметил, что вопрос ближайшего времени — возобновление чартерного авиасообщения и возвращение российских туристов в Турцию.