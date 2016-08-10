Олимпиада в Рио: 10 августа разыграют 20 комплектов медалей
Рио-де-Жанейро, Бразилия, 10 августа, 2016, 08:57 — ИА Регнум.
sporza.be
Медали олимпиады в Рио-де-Жанейро
В четвёртый день Олимпийских игр будут разыграны медали в следующих дисциплинах:
|Вид спорта
|Дисциплина
|Велоспорт (2 комплекта)
|Мужчины, индивидуальная гонка на шоссе
|Женщины, индивидуальная гонка на шоссе
|Гребля академическая (2 комплекта)
|Мужчины, четвёрки парные
|Женщины, четвёрки парные
|Гребля на байдарках и каноэ (1 комплект)
|Мужчины, байдарки-одиночки
|Дзюдо (2 комплекта)
|Женщины, до 70 кг
|Мужчины, до 90 кг
|Настольный теннис (1 комплект)
|Женщины, одиночный разряд
|Плавание (4 комплекта)
|Женщины, 200 м баттерфляй
|Мужчины, 200 м брасс
|Женщины, эстафета, вольный стиль, 4×200 м
|Мужчины, 100 м вольный стиль
|Прыжки в воду (1 комплект)
|Мужчины, синхронные прыжки с трамплина 3 м
|Спортивная гимнастика (1 комплект)
|Мужчины, личное многоборье
|Стрельба (2 комплекта)
|Мужчины, пистолет, 50 м
|Мужчины, дубль-трап
|Тяжёлая атлетика (2 комплекта)
|Женщины, 69 кг
|Мужчины, 77 кг
|Фехтование (2 комплект)
|Мужчины, сабля, индивидуальное первенство
|Женщины, рапира, индивидуальное первенство