Рио-де-Жанейро, Бразилия, 10 августа, 2016, 08:57 — ИА Регнум.



sporza.be Медали олимпиады в Рио-де-Жанейро

В четвёртый день Олимпийских игр будут разыграны медали в следующих дисциплинах: