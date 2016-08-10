Рио-де-Жанейро, Бразилия, 10 августа, 2016, 08:57 — ИА Регнум.

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Медали олимпиады в Рио-де-Жанейро

В четвёртый день Олимпийских игр будут разыграны медали в следующих дисциплинах:

Вид спортаДисциплина
Велоспорт (2 комплекта)Мужчины, индивидуальная гонка на шоссе
Женщины, индивидуальная гонка на шоссе
Гребля академическая (2 комплекта)Мужчины, четвёрки парные
Женщины, четвёрки парные
Гребля на байдарках и каноэ (1 комплект)Мужчины, байдарки-одиночки
Дзюдо (2 комплекта)Женщины, до 70 кг
Мужчины, до 90 кг
Настольный теннис (1 комплект)Женщины, одиночный разряд
Плавание (4 комплекта)Женщины, 200 м баттерфляй
Мужчины, 200 м брасс
Женщины, эстафета, вольный стиль, 4×200 м
Мужчины, 100 м вольный стиль
Прыжки в воду (1 комплект)Мужчины, синхронные прыжки с трамплина 3 м
Спортивная гимнастика (1 комплект)Мужчины, личное многоборье
Стрельба (2 комплекта)Мужчины, пистолет, 50 м
Мужчины, дубль-трап
Тяжёлая атлетика (2 комплекта)Женщины, 69 кг
Мужчины, 77 кг
Фехтование (2 комплект)Мужчины, сабля, индивидуальное первенство
Женщины, рапира, индивидуальное первенство