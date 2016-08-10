Краснодар, 10 августа, 2016, 08:43 — ИА Регнум. Реализация программы поддержки сельского хозяйства в России будет продолжена в полном объеме. В этом году на нее выделено 215 млрд рублей. Об этом накануне в ходе рабочего визита в Краснодарский край заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступив против сокращения подобных мер. Председатель российского правительства отметил, что испытывает чувство гордости от того, как в стране развивается сельское хозяйство, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации 10 августа.

admkrai.krasnodar.ru Визит Дмитрия Медведева на Кубань

«Некоторые мои коллеги предлагают сокращать госпрограмму поддержки села… Я всегда им говорю, что село трогать не дам, потому что за последние годы мы добились огромных успехов», — подчеркнул Дмитрий Медведев.

Подняли на встрече премьер-министра с активом «Единой России» и вопрос о предоставления земли фермерам без торгов. Премьер-министр поддержал предложение губернатора Краснодарского края о введении моратория на реализацию земли до тех пор, пока фермерам не вернут право получать ее без торгов, назвав это нормальной практикой. Он также отметил, что правительство РФ подготовит подзаконные акты, позволяющие реализовать механизм изъятия неиспользуемых земель сельхозназначения.

Выступил Дмитрий Медведев и за снижение реальной ставки по кредитам для аграриев с текущих 6% до 5% годовых и поддержал идею разработать программу по утилизации сельхозтехники.

Кроме того, премьер-министр заявил, что в области земельного законодательства необходимы реформы, в нем много запутанностей и внутренних противоречий. По его словам, земельное законодательство формировалось в 90-е годы, качество его разное: где-то сбалансированное, где-то решения принимались скоропалительно.

«Поэтому земельным законодательством необходимо заниматься, совершенствовать его», — подчеркнул премьер-министр.

Добавим, что перед встречей Дмитрий Медведев побывал в Динском районе, где с губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым осмотрел сельскохозяйственные предприятия. Первым пунктом стало крестьянско-фермерское хозяйстве «Ильченко Ю.В.», специализирующегося на растениеводстве и животноводстве, где организован полный цикл производства молочной продукции. Владелец КФХ затронул проблему кубанских фермеров со сбытом и переработкой продукции.

Уже на встрече с активом партии губернатор Кубани и премьер-министр РФ обсудили возможность строительства крупных центров хранения скоропортящейся продукции в крае.

По словам Дмитрия Медведева, программа по строительству оптовых логистических центров реализуется, она есть и федеральная, и региональная.

«Необходимо строить логистические центры и на Кубани, мы эту работу обязательно продолжим», — пообещал премьер-министр.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ОНФ, за два года кубанские предприниматели недополучили из регионального бюджета свыше 200 млн рублей положенных им по закону субсидий за производство молока. Среди производителей сельхозпродукции даже прошел слух, что субсидии просто отменили. В результате фермеры стали резать скот, а производство молока сократилось.

Подробнее: ОНФ: Кубанским фермерам недоплатили свыше 200 млн рублей субсидий