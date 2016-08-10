Вашингтон, 10 августа, 2016, 07:43 — ИА Регнум. Применяемая в ходе предвыборной кампании PR-стратегия кандидата на пост президента США от Демократической партии Хиллари Клинтон нацелена на то, чтобы, в случае новых коррупционных разоблачений, выставить виноватой Москву. Об этом сообщается на сайте WikiLeaks.

Иван Шилов ИА REGNUM Хиллари Клинтон

«Кампания Клинтон разработала новую PR-стратегию. Все будущие разоблачения в коррупции, связанные с ней, являются делом России», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 июля WikiLeaks обнародовал письма со взломанной почты Демократической партии США, после чего председатель Национального комитета Демократической партии США (НКДП) Дебби Вассерман-Шульц решил уйти в отставку.

24 июля глава предвыборного штаба Клинтон Робби Мук заявил, что за публикацией корреспонденции НКДП стоит правительство России.

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