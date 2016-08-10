Ханой, 10 августа, 2016, 03:56 — ИА Регнум. Вьетнам разместил ракеты на островах Спратли, в акватории Южно-Китайского моря. Об этом сообщает корреспондент Reuters 10 августа, со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

fotokto.ru Спорные острова. Южно-Китаское море

По информации журналистов, вьетнамские военные за последние месяцы тайно разместили пять военных баз, оснащенных ракетными установками, на спорных островах Спратли вблизи границы с Китаем. По мнению собеседников агентства, данный шаг может привести к росту напряженности между Пекином и Ханоем, а в перспективе — к возможному военному столкновению.

МИД Вьетнама не подтвердил информацию, назвав её «неточной».

Пока неизвестно, в курсе ли официальный Пекин о происходящем на спорных островах вблизи его территориальных границ. Reuters приводит ответ министерства обороны Китая на запрос корреспондента, из которого нельзя сделать однозначного вывода.

«Военные Китая следят за ситуацией в воздушном и морском пространстве вблизи островов Спратли. Мы надеемся, что страны региона присоединятся к Китаю для совместного обеспечения мира и стабильности в регионе Южно-Китайского моря», — говорится в ответе военного ведомства КНР.

Военные аналитики, опрошенные журналистами, считают, что размещение ракет на островах Спратли могло бы быть «вынужденным» шагом на действия Китая, связанные с «насыпными островами», на которых военные КНР возводят свои базы и взлетно-посадочные полосы.

Напряженность в Южно-Китайском море длится уже много лет: Китай традиционно считает Южно-Китайское море «своей» территорией, с чем не согласны Вьетнам, Филиппины, Малайзия и Бруней.