Минск, 10 августа, 2016, 02:28 — ИА Регнум. Новая «вышиваночная» форма сборной Белоруссии по футболу представлена 9 августа в минском ТРЦ «Арена-Сити», сообщает белорусское издание «Прессбол».

ИА REGNUM Госагитпроп Белоруссии, проявляя идеологическую беспомощность, практикует плагиат идей и символов номинальных оппонентов бессменного руководителя постсоветской республики

«Дизайн формы разработан в соответствии с национальными мотивами и народным брендом «Белыя Крылы». Форму презентовали игроки национальной команды Александр Глеб, Денис Поляков, Роман Бегунов, Андрей Климович, Николай Сигневич, Игорь Стасевич и Николай Януш. Причём Стасевич и Януш произнесли со сцены короткие спичи на белорусском языке. Вёл церемонию Дмитрий Герчиков — причём тоже на мове», — проинформировало издание.

Первая игра команды постсоветской республики в новой форме состоится 31 августа в матче с командой Норвегии. Затем 6 сентября сборная Белоруссии на «Борисов-Арене» проведёт первый поединок с французами в рамках отборочного турнира ЧМ-2018.

Отметим, что в цветовой гамме новой формы не использован зелёный цвет государственного флага Белоруссии — только белый и красный (цвета национального флага Польши), а также чёрный и серый. Зато с избытком использован орнамент, идея распространения которого как «национального символа» позаимствована у прозападной оппозиции, которую, в свою очередь, идейно окормили шефствующие над провинциалами заграничные товарищи.

Напомним, о том, что белорусские футболисты будут выступать в «вышиванках» под новым брендом «Белые крылья», сообщил в опубликованном 7 июля на сайте «Трибуна» интервью назначенный в июне после освобождения из СИЗО директор департамента по маркетингу и коммуникациям Ассоциации «Белорусская федерация футбола» (АБФФ) Владимир Бережков. Консалтинговые услуги по новому названию сборной оказали певец ВИА «Палац» («Дворец») Олег Хоменко, совладелец портала tut. by Юрий Зиссер и главный редактор печатного органа Администрации президента Белоруссии — газеты «Советская Белоруссия» Павел Якубович, а знак нового логотипа нарисовал Иван Айплатов. «Это будет именно исторический и графический символ, который носили наши предки и проливали кровь за него», — поведал Бережков, освободившийся из СИЗО после возмещения ущерба ХК «Динамо-Минск». Указ об освобождении незаменимого управленца от уголовной ответственности Александр Лукашенко подписал 18 июля, а 27 июля Генпрокуратура Белоруссии вынесла постановление о прекращении уголовного преследования Бережкова. Годом ранее Следком Белоруссии возбудил в отношении в отношении бывшего и.о. гендиректора минского ХК «Динамо» уголовное дело, подозревая менеджера в хищении средств клуба.

Как сообщало ИА REGNUM, проводимая Александром Лукашенко политика «белорусизации» предполагает «перехватывание знамён» у русофобствующей прозападной оппозиции. Госагитпроп Белоруссии, проявляя идеологическую беспомощность, практикует плагиат идей и символов номинальных оппонентов бессменного руководителя постсоветской республики, прежде эксплуатировавшего ностальгию по СССР и советскую символику.