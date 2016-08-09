Белград, 10 августа, 2016, 01:44 — ИА Регнум. Премьер-министр Сербии Александр Вучич выступил перед парламентом с рекордной по длительности речью о программе нового кабинета министров страны. Об этом 9 августа сообщает Reuters.

Medija Centar Beograd Александр Вучич

По информации агентства доклад премьера содержал данные о состоянии дел во всех сферах экономики страны, прогнозы относительно роста экономики и сокращения внешнего долга, а также подробные планы реструктуризации государственного сектора и нового этапа приватизации в Сербии. В частности, Вучичем было заявлено об окончательной приватизации 73-х государственных компаний, в том числе аэропорта Белграда, страховой компании «Дунав» и телекоммуникационной компании «Телеком»: все сделки должны быть завершены по требованию МВФ, суммарная стоимость компаний оценивается в 1,2 триллиона евро.

Перед началом доклада Вучич предупредил парламентариев, что в его распоряжении 280 страниц текста программы нового кабинета министров, и он не закончит выступление, пока программа не будет озвучена до конца. По истечению пяти часов чтения прозвучал протест ряда парламентариев, заявивших о «стиле советской эпохи» и необходимости перерыва. В ответ премьер-министр заявил, что он «будет выступать столько, сколько потребуется».

«Мой голос тоже стал слабее, но я доведу это дело до конца», — сказал Вучич.

После этих слов доклад продлился ещё не менее получаса. Примечательно, что парламентарии, не выдержавшие полного выступления, на выходе получили только сокращенный текст программы кабмина из 68-ми страниц.

Таким образом, программа правительства прошла процедуру первого чтения, которая, как иронично замечают собеседники информагентства, впервые со времен Югославии оказалась «действительно чтением». На следующей неделе парламент Сербии должен окончательно утвердить планы кабинета министров.